NFF ber Helse- og omsorgsdepartementet trekke nytt forslag – slår full alarm om konsekvensene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forskriften, som har vært ute på høring, har blant annet bakgrunn i anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Departementet henviser også til «kjente utfordringer knyttet til markedsføring av næringsmidler som ikke bør utgjøre en stor del av kostholdet».

I høringsnotatet heter det videre at «befolkningen i Norge, inkludert barn, har et for lavt inntak av grove kornprodukter, frukt, grønnsaker og fisk, og får i seg for mye salt, sukker og mettet fett».

Departementet peker videre på at markedsføring er «et element i matomgivelsene som har vist å ha negativ innvirkning på barns matvalg (...)».

Fristen for å komme med høringsinnspill utløp 22. november. Norges Fotballforbund (NFF), Norges Håndballforbund (NHF), Norges Skiforbund (NSF) og Norges idrettsforbund (NSF) er blant dem som har levert sitt svar. Førstnevnte ber om at forslaget trekkes tilbake.

NFF skriver blant annet at det foreslåtte forbudet vil kunne føre til bortfall av «betydelige sponsorinntekter».

Omfattende produktliste

Norges Håndballforbund supplerer med at dersom «inntektsgrunnlaget og inntektene faller, vil idrettslag måtte velge mellom å redusere aktivitet, eller høyne andre kostnader». Dette kan ifølge forbundstoppene «føre til større forskjeller i idretten og ekskludere enkelte grupper (...)».

Helse- og omsorgsdepartementet frykter samtidig at forskriftsforslaget vil kunne føre til et betydelig redusert aktivitetstilbud for breddeidretten.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at følgende næringsmiddelkategorier skal forbys i markedsføring rettet mot barn, uavhengig av næringsinnhold: Sjokolade, energibarer, søte pålegg, kjeks, bakverk, is, energidrikker, brus og saft.

I tillegg skal markedsføring av følgende næringsmiddelkategorier også forbys, dersom de ikke imøtekommer oppgitte grenseverdier: Juice, melk, frokostblandinger, yoghurt og hurtigmat.

Norges Fotballforbund hevder i sitt høringssvar at «produktlisten vil omfatte de aller fleste produkter som omsettes i forbindelse med idretts- og fotballarrangementer». De mener også at forslaget ikke tar opp i seg hvilke konsekvenser forskriften vil kunne få for klubbenes økonomi «som langt på vei baserer seg på blant annet kiosksalg».

Flyttes fra Norge?

Departementets forbud omfatter norsk næringsliv, og blir i håndballforbundets høringssvar omtalt som «særnorsk».

«Det vil [dermed] ikke kunne stanse markedsføring fra utlandet. (...). Forslaget vil dermed kunne medføre bortfall av viktige sponsorinntekter fra klubbene, men uten at formålet med forskriften nås eller stenger for tilsvarende reklame fra utlandet».

Fotballforbundet mener det vil føre til at større turneringer flyttes fra Norge til land «med mer sponsorvennlig regelverk».

Norges idrettsforbund (NIF) har i en epost til Helse- og omsorgsdepartementet påpekt at forslaget innebærer «virkemidler som vil få betydelige konsekvenser for idretten».

«NIF mener at forskriften må presiseres, og det er spørsmål som bør utredes for å unngå utilsiktede konsekvenser ved en regulering av dette området.», skriver forbundet i høringssvaret.

Sponsorflukt?

Fotballforbundet uttrykker bekymring for at ytterligere bortfall av inntekter vil føre til medlemskortgang, større utenforskap og et fallende samlet aktivitetsnivå.

«Forskriftsforslaget vil dermed i ytterste konsekvens ikke bare kunne virke mot sin hensikt», skriver NFF.

Avslutningsvis påpeker fotballtoppene av sponsorflukt kan bli resultatet.

«Signalene fra disse er da også at det ikke er ønskelig med fortsatt sponsing dersom en risikerer å havne i konflikt med regelverket, og noen av NFFs største samarbeidspartnere har allerede varslet at de kan bli tvunget til betydelige sponsorkutt om forslaget vedtas. Det vil medføre bortfall av viktige inntekter spesielt for breddefotballen og de mange medlemmene av Norges desidert største særforbund», skriver NFF.