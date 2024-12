Kvinnelandslaget kan møte grupperivalene i EM-oppkjøringen: – Vi må håndtere det

– Jeg mener det er en fordel at vi skal spille nasjonsliga i vår, og vi er heldige som møter Sveits borte i siste kamp. Det er nok mange som gjerne ville spille der rett før EM, sier Gemma Grainger til NTB.

Vanligvis har landslaget avtalt treningskamper som oppkjøring til sluttspill, og styrt unna lag som havner i samme gruppe i sluttspillet. I vår blir alle landslagssamlinger før EM brukt på nasjonsliga, der Norge møter Frankrike, Sveits og Island.

I EM-trekningen 16. desember er de tre lagene på henholdsvis 1. og 2. seedingsnivå, Norge på 3. nivå, og to av dem kan dermed bli trukket inn i Norges gruppe. I så fall vil to tredeler av oppkjøringskampene spilles mot lag Norge skal møte i EM.

Grainger mener det bare må håndteres.

Til å leve med

– Vi vet at det kan skje. Formatet er noe vi må bli vant til, men jeg mener at det fungerer, sier landslagssjefen.

Norge møter Frankrike borte og Sveits hjemme (Stavanger) i februar, Island borte og Frankrike hjemme i april, Island hjemme og Sveits borte i månedsskiftet mai-juni.

Om Norge havner i EM-gruppe med Sveits og Island, vil det være lettere å leve med ettersom det på papiret vil være en maksimalt heldig trekning. I deres sted kan det i stedet bli VM-finalistene fra 2023, Spania og England.

Det er godt over 50 prosent sjanse for at en av nasjonsligarivalene også havner i Norges EM-gruppe, men bare en åttedels sjanse for at to lag gjør det.

– Tidligere har vi lett etter best mulig motstandere for å forberede oss til mesterskap, men nå får vi tellende kamper mot gode nasjoner. Det vil gjøre laget bedre rustet, sier Maren Mjelde til NTB om vårens EM-oppkjøring.

– Så kan vi havne i EM-gruppe med noen av lagene vi møter i nasjonsligaen, men jeg tenker at vi skal være veldig glade for å få spille tellende kamper i vår.

Fin inngang

– Jeg tror vi får en veldig fin inngang til EM. Vi får konkurransemomentet med en gang, og mot topp nasjoner. Det er spesielt at vi kan komme i EM-gruppe med noen av dem, men da får vi trent mot dem og se hvordan de er, sier Frida Maanum.

– God matching er viktig, og nasjonsligaen er skapt for å gi mer konkurranse. Det stiller større krav til spillerne, men det lever vi med. Vi ser det som en god mulighet, sier Ada Hegerberg til NTB.

Norge vil i EM-trekningen 16. desember trekkes mot ett lag fra nivå 1 (Sveits, Spania, Tyskland, Frankrike), ett lag fra nivå 2 (Italia, Island, Danmark, England) og ett fra nivå 4 (Finland, Polen, Portugal, Wales).

De to beste i hver gruppe går videre til kvartfinaler i EM. Norge er blitt utslått i gruppespillet to ganger på rad og har ikke vært i EMs cupspill siden laget tok seg helt til finale i 2013.