Chelsea-sjefen nekter for å være med i tittelkampen: – Det gjelder ikke oss

Maresca har ved flere anledninger uttalt at Chelsea ikke er noen tittelutfordrer og benektet at de kjemper om den gjeve tittelen, noe han ble konfrontert med under tirsdagens pressekonferanse.

– Opprettholder du fortsatt den meningen? ble Chelsea-sjefen spurt om.

– Ja, absolutt, svarte han kontant.

Etter 13 serierunder ligger blåtrøyene som nummer tre på tabellen, likt på poeng med toer Arsenal. Serieleder Liverpool har imidlertid en luke på ni poeng ned til London-klubbene.

– Dere ligger likt med Arsenal, som er med i tittelkampen, så hva er forskjellen?

– At de har vært veldig nær (Manchester) City de siste to årene, mens vi har veldig langt unna City, svarte han.

Maresca ble også spur om han sa det for å skåne spillerne sine for press. Det ville han ikke han noe av.

– Nei. Det jeg sa, var at det å være med i tittelkampen er et hyggelig press for meg og spillerne. Det er ikke den typen press man misliker. Det er den typen press man liker fordi man kjemper om tittelen, men det gjelder ikke oss, sa han og fortsatte:

– Arsenal har de siste to årene vært veldig, veldig nær City og Liverpool, de har vært der oppe. Vi har ikke vært der. Forhåpentligvis kan vi snart være med i tetsjiktet.

Onsdag møtes Chelsea og SOuthampton på St. Mary's stadion.

