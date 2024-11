Kontroversiell VAR-annullering kostet Southampton seieren mot Brighton

Poengdeling løftet Brighton forbi Arsenal og Chelsea til delt 2.-plass med like mange poeng og identisk målforskjell med Manchester City. Brighton plasseres foran på innbyrdes oppgjør selv om laget har spilt en kamp mer. Southampton er fortsatt helt sist, men laget følte seg snytt for et vinnermål i 2. omgang.

I det 67. minutt kom Ryan Fraser fram på venstresiden etter fint spill av Tyler Dibling. Innlegget gikk forbi Adam Armstrong, men ved lengste stolpe kunne Cameron Archer beine ballen i tomt mål.

Dommeren annullerte for offside, og deretter ble avgjørelsen VAR-sjekket i fire og et halvt minutt før den ble bekreftet. TV-bildene viste at Archer ikke var offside, men de VAR-ansvarlige konkluderte med at Armstrongs forsøk på å nå ballen gjorde at han måtte straffes for sin offsideposisjon.

Premier League meldte på X at vurderingen var at Armstrongs plassering påvirket Brighton-keeper Bart Verbruggens mulighet til å avverge sjansen.

– Enda en gang fikk vi et mål annullert. Vi har vært uheldige med det, men vi tok et poeng og må bygge på det, sa Southampton-spiller Tyler Dibling til Sky Sports etter å ha blitt kåret til banens beste.

– Dette var ikke bra. Vi hadde masse sjanser, men var ikke effektive nok, sa Brighton-spiller Matt O'Riley.

Ledermål

Brighton var stor favoritt i sørkystderbyet og ledet fortjent til pause. Georginio Rutter hadde en avslutning i stolpen etter et kvarter, og etter en snau halvtime kom ledermålet ved Kaoru Mitoma.

Tariq Lampteys innlegg fra høyre spratt en gang i feltet før Mitoma satte hodet på ballen og stanget den inn. Det var ikke imponerende forsvarsspill fra Southampton ved den anledningen.

Flynn Downes utlignet i det 59. minutt etter at to avslutningsforsøk fra Armstrong ble blokkert. Siste gang spratt ballen til Downes, som hamret den kontant i nettet. Det var hans første Premier League-scoring.

Holdt ut

Selv om Brighton dominerte kampen og hadde flest sjanser, er det Southamptons annullerte 2-1-mål det vil snakkes om etter kampen.

Southampton måtte kjempe hardt gjennom 13 tilleggsminutter før laget iallfall kunne innkassere sitt femte poeng for sesongen. Brighton kom til store muligheter og hadde en avslutning i stolpen ti minutter på overtid, men lyktes ikke.

– Vi fortjente ikke mer enn uavgjort i dag, sa Brighton-manager Fabian Hürzeler til BBC.

Southamptons bestemann Dibling pådro seg mot slutten et gult kort som setter ham utenfor onsdagens kamp mot Chelsea.

