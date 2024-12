Aadland har funnet seg ny jobb: – Brenner for å utvikle spillere

Som trener for et særdeles underholdende Frigg-lag gjennom de siste 15 årene har Magnus Aadland blitt en skikkelig profil i lokalfotballmiljøet. Dermed var det mange som hevet øyenbrynene da Aadland annonserte at han ga seg, etter at Frigg-laget hans ødela Nordstrand opprykksdrømmer.

– Det er en tid for alt. Som trebarnsfar trenger jeg mer fritid på kveldene. Så dette var min siste kamp som A-lags-trener, bekreftet han til Dagsavisen etter sesongfinalen på Niffen.

En trenerduo bestående av Endre Theimann og Kristian Belovsky fra Friggs juniorlag har senere overtatt stafettpinnen på Tørteberg, og skal lede Ulrik Ferrer og de andre der neste sesong.

Skal utvikle Lyn-talentene

Aadland fortalte også da at han ønsket å fortsette som trener på feltet, og onsdag ble det klart at han går inn i en ny rolle i Lyn som toppspillerutvikler på Kringsjå.

– Jeg er mektig imponert over jobben Jan Halvor og Glenn har gjort. Nå gleder jeg meg til å lære av dem, og ikke minst bli en del av det de har startet på her i Lyn, forteller han til Lyns hjemmesider.

Under Aadlands ledelse har Frigg utviklet det ene stortalentet etter det andre, som har tatt steg både til Eliteserien, Obosligaen og til utlandet. Torsdag spiller blant annet Bo Hegland, Marius Cassidy og Håkon Vold Krogh opprykksfinale til Eliteserien for Moss mot Haugesund.

– Det ligger et potensiale i Oslo som aldri har blitt tatt helt ut, men det gjelder å plukke ut de største enerne og gi de det beste nivået. Jeg brenner for å utvikle spillere, og det er kanskje det jeg har jobbet mest med siden corona-tiden, forteller Aadland som altså får ansvaret med å utvikle Lyns beste talenter.

– Vi forsterker vårt trenerteam rundt a-laget og er veldig fornøyd med å få inn Magnus i rollen som toppspillerutvikler og en del av trenerteamet. Magnus er en meget kompetent og erfaren trener som har masse erfaring med å utvikle og få frem unge spillere til toppfotballen, og dette er noe vi i Lyn ønsker å bruke mer ressurser på, sier sportssjef Glenn Hartmann om ansettelsen til Lyns hjemmesider.

