Rune lot ballgutt prøve seg mot Ruud – vant i København

Rune kunne juble for seier i «Nordic Battle» med settsifrene 6-4, 6-2.

Ruud vant oppgjøret i Asker med seier 10-7 i supertiebreak etter 1-1 i ordinære sett. I København tirsdag startet nordmannen oppgjøret med å bli brutt av Rune, og dansken ga ikke fra seg noen av sine egne servegame.

Også i sett nummer to fikk Rune inn et tidlig brudd. Ruud kjempet hardt for å komme seg tilbake, men greide det aldri – til tross for at Rune lot en av ballguttene spille et poeng.

Ruud leverte litt av hvert i sesongen som var. Spesielt i høst viste han lenge svak form, men han tok seg likevel til ATP-sluttspillet i Torino. Der slo han tilbake med blant annet seier over Carlos Alcaraz, før han ble feid av banen av verdensener Jannik Sinner i semifinalen.

Siden den gang har Ruud vært på ferie på Maldivene, og sist uke avslørte han at han hadde forlovet seg med sin mangeårige kjæreste Maria Galligani.

Før tirsdagens oppgjør sto Ruud med sju av åtte mulige seirer mot sin danske motstander. De to møttes senest på ATP-touren i Acapulco i Mexico tidligere i år. Da vant Ruud 2-1 i sett.

