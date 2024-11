Ruud tok første stikk i slaget om Norden mot Rune: – Gøy å ta det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det har tidvis vært temperatur mellom spillerne i tidligere oppgjør, men lørdag var det langt mer vennskapelig stemning mellom de to. Nordmannen vant med sifrene 4-6, 6-4, 10-7.

Begge spillere viste fram en rekke spektakulære slag i oppgjøret, og ved et par anledninger fikk tilskuere muligheten til å spille et poeng. Kampen ble avgjort i et jevnspilt supertiebreak som Ruud til slutt vant.

– I supertiebreak kan alt skje. Heldigvis dro jeg det i land. Det var gøy å ta det på hjemmebane, sa Ruud til TV 2.

25-åringen leverte litt av hvert i sesongen som var. Spesielt i høst viste han lenge svak form, men han tok seg likevel til ATP-sluttspillet i Torino. Der slo han tilbake med blant annet seier over Carlos Alcaraz, før han ble feid av banen av verdensener Jannik Sinner i semifinalen.

Siden den gang har Ruud vært på ferie på Maldivene, og tirsdag denne uken avslørte han at han har forlovet seg med sin mangeårige kjæreste Maria Galligani.

Før lørdagens oppgjør sto Ruud med seks av sju mulige seirer mot lørdagens danske motstander. De to møttes senest i Acapulco i Mexico tidligere i år. Da vant Ruud 2-1 i sett.

Ruud og Rune møtes til et nytt oppgjør i København 3. desember.

Les også: Ruud sekser på ATP-pengeliste – nærmer seg en kvart milliard i karrieren