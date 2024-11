Graingers kaptein og keeper på klubbjakt: – Et naturlig fokus for begge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mikalsen har vært Branns klare ener på keeperplass de siste sesongene, men tidligere i november ble det kjent at 28-åringen er ferdig i Brann. Dermed må sisteskansen ut på leting etter ny klubb.

– Jeg snakket med Aurora tidligere denne uken. Hun er veldig positiv med tanke på framtiden. Hun ønsker å finne en klubb som er riktig for henne. Det er hennes fokus. Vi støtter henne fullt ut i den jakten, og vi er alltid her for å hjelpe, slår landslagssjef Grainger fast overfor NTB.

Mjelde signerte på sin side en korttidskontrakt med Arna-Bjørnar i sommer. Bergensklubben rykket til slutt ned fra Toppserien. Veteran Mjelde er i likhet med sisteskanse Mikalsen på utkikk etter ny arbeidsgiver.

– Det er ikke uvanlig at det er sånn for flere spillere på denne tiden av året. Maren er veldig fokusert på sitt neste steg i karrieren. Jeg vet at hun har samtaler med sine, og de ser på hvilke muligheter som finnes, forteller Grainger.

Landslagssjefen sier til NTB at begge har landslagsspill i bakhodet i jakten på ny klubb.

– Både Maren og Aurora er fokusert på disse to kampene, men naturlig nok også fokusert på klubbframtiden. De ønsker å spille på et nivå som gjør dem konkurransedyktige med tanke på landslagsspill.

Både Mikalsen og Mjelde er en del av troppen som møter Nord-Irland i EM-omspillet. Vinneren løser billett til mesterskapet i Sveits neste sommer.

