Brann vant tilskuerkampen i Eliteserien – monsterhopp for KFUM og Fredrikstad

Totalt løste 236.378 personer billett til Branns 15 hjemmekamper denne sesongen. Det gir et snitt på 15.759 tilskuere, hvilket er en økning på 3,6 poeng sammenliknet med 2023-sesongen.

De tallene kunne ingen av eliteseriekollegene matche denne sesongen. Nærmest kom Rosenborg med 207.236 publikummere og et snitt på 13.816.

For trønderne innebar det to prosent færre tilskuere enn i fjor.

Langt hyggeligere er den samme prosenten for Fredrikstad og KFUM Oslo. Laget fra plankebyen endte på fjerdeplass på publikumstabellen i Eliteserien denne sesongen. Totalt fant 127.350 personer veien til FFKs hjemmekamper. Det gir 8.490 i snitt.

Sammenliknet med 2023-sesongen er det en økning på formidable 77,5 prosent.

KFUM-byks

Et enda større løft fikk KFUM. Oslo-klubben endte riktignok sist på publikumstabellen i Eliteserien med totalt 42.764 tilskuere, men sammenliknet med fjoråret var økningen friske 161,7 prosent.

Viking hadde den tredje beste oppslutningen om sine hjemmekamper denne sesongen. 185.465 solgte billetter og et snitt på 12.364 ble den sterke fasiten. Kun Brann og RBK var altså bedre.

Deretter fulgte nevnte Fredrikstad (127.350) og nedrykksklare Lillestrøm med 109.544.

For Eliteserien sett under ett ble det registrert 1.656.635 betalende tilskuere. Det er en liten nedgang på 337 tilskuere per runde sammenliknet med 2023.

Brann, RBK og Viking sto for øvrig for 39 prosent av alle tilskuerne på øverste nivå denne sesongen.

Vålerenga lokomotivet

Årets 1. divisjonssesong er på sin side tidenes best besøkte. Det er mye takket være Vålerengas solide tall.

Oslo-klubben, som er klar for comeback i Eliteserien i 2025, endte på totalt 136.402 tilskuere og et snitt på 9.093 per kamp. Kun de tre toppklubbene i Eliteserien kan vise til bedre.

Nærmest fulgte Aalesund med 57.299 og 3.820 per kamp. Lyn ble nummer tre (56.525) og Start nummer fire (48.098).

I bunnen av tilskuertabellen i 1. divisjon ligger Åsane med 10.899 publikummere fordelt på 15 hjemmekamper.

Egersund (15.377) og Raufoss (15.571) var hakket bedre.

1. divisjonsklubbene endte på til sammen 587.041 solgte billetter. Det er en oppgang på snaue 33 prosent fra 2023-sesongen, mye drevet av opplsutningen om Vålerenga.

– Vi er utrolig stolte av at over 2,2 millioner har kjøpt kampbillett i 2024, og det påstartede sesongkortsalget for 2025 tyder på at dette bare vil fortsette. Det blåser en meget sterk tilskuervind over norsk fotball, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Jens Haugland om tallene samlet for de to øverste divisjonene.