Bodø/Glimt tapte i retten igjen – hadde ikke lov til å utestenge supporter

Det bekrefter den utestengte supporterens prosessfullmektig, Simen Perminow Skjønsberg, til Advokatbladet.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått medhold i to instanser, både om rettslig interesse, at det stilles krav til saklighet for utestengelse fra stadion, og at det ikke er noen saklig grunn for utestengelse i dette tilfellet, sier Skjønsberg.

Saken stammer fra en hendelse i fjor høst der mannen ble bortvist fra Aspmyra under eliteseriekampen mot Strømsgodset 1. oktober.

Mannen fikk beskjed fra en av vaktene om å forlate stadion, angivelig uten annen begrunnelse enn at dette var «en ordre» fra politiet og sikkerhetsansvarlig på Aspmyra.

Supporteren kontaktet advokat for å få bistand i saken. Glimt svarte advokaten at supporteren ville bli utestengt fra fremtidige kamper og arrangementer i regi av klubben.

Senere konkluderte Salten og Lofoten tingrett med at Bodø/Glimt ikke fritt kan velge sine tilskuere, og mannen ble tilkjent 210.586 kroner i sakskostnader. Glimt anket dommen over tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse.

Heller ikke i lagmannsretten fikk eliteseriemesterne medhold. Rettens samlede vurdering er at Glimt ikke hadde påvist tilstrekkelig begrunnelse for at hensynet til barn og unges sikkerhet tilsa utestengelse. Utestengelsen var dermed rettsstridig.