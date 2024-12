Kåffa vil tilpasse troppen for å ta mer poeng hjemme: – Må ha mer fysikk

BRISKEBY (Dagsavisen): Med 2-0-seieren borte mot HamKam søndag kveld, avsluttet KFUM Oslo sin aller første sesong i Eliteserien noensinne. Den endte med kun to hjemmeseiere, som var færrest av samtlige i hele ligaen. Kun Haugesund scoret færre mål hjemme, mens det bare var Lillestrøm med sine 12 poeng som tok færre poeng hjemme. Derimot ble det sju borteseiere, som kun ble slått av seriemester Bodø/Glimt og sølvplasserte Brann.

– Det er jo en veldig spesiell statistikk, men mye av det kan tilskrives hjemmebanen vår. Vi er egentlig et spillende fotballag, og der får vi ikke mye hjelp av verken underlaget eller størrelsen på banen. Det gjør at jeg synes vi i år har blitt tatt på situasjoner rundt dødballer, fysiske dueller rundt begge boksene, og vi har slitt med at det har blitt tette og jevne matcher. Det må vi selvsagt gjøre noe med, sier trener Johannes Moesgaard.

Vil ha inn mer fysikk

Ett av tiltakene de allerede har bestemt seg for å gjøre inn mot neste sesong, er å bygge om stallen litt for å tilpasse seg hjemmebane og underlaget.

– Når det kommer til hvordan vi skal komponere stallen for neste sesong, må vi selvsagt se hele bildet, og da må vi ha mer fysikk. I tillegg til å takle forholdene her på Ekeberg bedre, må vi også bli flinkere til å håndtere enkelte kampbilder bedre. Fysikk er en viktig del av det å spille i Eliteserien, og akkurat der har vi kommet litt til kort i år. Spesielt på de defensive dødballene føler jeg vi har mye å hente, da vi de siste kampene av sesongen har tapt kamper på akkurat det, forteller Moesgaard og fortsetter:

– I den ligaen her må du ha ferdigheter som dekker alle behov. Selv om det viktigste er å ha et godt grunnspill som alle er kjent med, må vi i større grad klare å kjempe oss til poeng og stå bedre fysisk på defensiv dødball spesielt. Til neste år vil også de andre lagene ta mye mer hensyn til oss og at vi kommer på besøk. Det merket vi allerede mot slutten av sesongen i år, men samtidig har også vi lært mye av denne sesongen som gjør at vi kan bevege oss inn i nye tankesett på hvordan vi skal løse utfordringene på hjemmebane og fortsette å vinne kamper på bortebane, sier Kåffa-treneren.

Han er klar på at de må forbedre seg på hjemmebane, men sier også at de heller ikke må gjøre et større problem ut av det enn det er.

– Det hadde vært deilig å ha den følelsen av at vi her hjemme er sinnssykt gode, men det har egentlig ikke så mye å si. Vi har den mentaliteten om at vi kan vinne kamper uansett om vi spiller på Ekeberg eller Hamar, og vi tenker bare at her skal vi på jobb for å vinne en fotballkamp. Vi har egentlig ingen større følelser rundt det å spille hjemme annet enn at vi selvsagt ønsker å vinne, så vi kjører egentlig en litt omvendt Atle Antonsen fra den Kongsvinger-sketsjen hans i praksis. For oss spiller det faktisk ikke så stor rolle om vi spiller hjemme eller borte, sier Moesgaard og ler.

Sportssjef Daniel Fredheim Holm skal diskutere stallen med trener Johannes Moesgaard og assistent Thomas Holm utover i desember, og alle vil ha litt mer fysikk inn i laget foran neste år. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Flere på utgående kontrakt

Etter årets sesong er det Akinsola Akinyemi, Amin Nouri og Adama Diomande som er på utgående kontrakt, i tillegg til keeperduoen Andreas Vedeler og Idar Lysgård. Sportssjef Daniel Fredheim Holm sier at de tankene også er med i vurderingen når de skal ta en avgjørelse rundt både forlengelsen av spillerkontrakter, og nye spillere som skal hentes inn.

– Når det kommer til spillerne på utgående kontrakt, så er Idar og Vedeler ferdig. Andreas har vært på lån, mens Idar ble hentet inn på grunn av skader tidligere i sesongen. Vi har bestemt oss for å ha tre keepere, og dermed har de fått beskjed om at de ikke er med videre. Når det gjelder Shola, Amin og Dio, har vi ikke tatt noen avgjørelse der enda. Nå skal vi snakke med dem, og vi skal finne ut hva vi selv ønsker. Men de er ikke avskrevet hos oss, forteller Fredheim Holm til Dagsavisen og fortsetter:

– Det er tre fine gutter, men vi må bruke desember nå på å diskutere både hva vi skal gjøre med dem og resten av troppen. Vi må se på mulighetene for å forsterke stallen for å bygge videre på det vi har gjort, men vi kommer til å gjøre det på samme måte som alltid. Vi ønsker å se i vårt område i Oslo først, også tar vi det derfra, sier Fredheim Holm.

Både Akinyemi og Nouri spilte i sesongens siste kamp borte mot HamKam, og begge kan godt tenke seg å bli med videre på Ekeberg.

– Det har vært et veldig gøy år. Garderoben er kjempefin, klubben og kulturen er god og vi har spilt veldig mye bra fotball. Alt har vært utrolig moro å være med på, og kroppen er fortsatt fin og jeg trives med å sitte ved siden av Simen (Hestnes) i garderoben. Så vi får se. Jeg har en god dialog med klubben og kjenner mange av gutta på laget og i støtteapparatet, så vi skal prates om det nå til uka, men det er klart at jeg gjerne blir med videre, sier Amin Nouri til Dagsavisen.

– Før jeg har hatt en dialog med klubben, er det ikke så mye å si egentlig. Jeg har lyst til å bli med videre, og har hatt det kjempekult det året her. Vi er en gjeng der alle kjenner hverandre godt, og jeg føler meg trygg og hjemme i den spillergruppa her, skyter Akinyemi inn.

Akinshola Akinyemi (ytterst til venstre) er blant dem som er på utgående kontrakt i KFUM Oslo etter årets sesong (Gutto)