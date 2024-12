Johaug kritisk til Ruka-løypene etter stor nedtur: – Får lite betalt for jobben man gjør

Johaug fikk det tøft i den siste stigningen, og veteranen ble henvist til 4.-plass bak Diggins, Jonna Sundling og Heidi Weng.

– Først og fremst følte jeg meg veldig bra i dag, så jeg tar med meg et godt løp og en god følelse. Løypa her kan diskuteres. Man får lite betalt for den jobben man gjør. Nedoverbakkene kommer ganske fort etter stigningene. Bak kan man bare sitte i hockey og skyve. Heidi og jeg samarbeidet godt, men det holdt dessverre ikke, sa Johaug til Viaplay etter løpet.

– Jeg føler jeg har fått gode svar. Formen er bra, og jeg er foran eget tidsskjema. Jeg har ikke kjent på denne følelsen på over to år, fortsatte Johaug.

36-åringen la til at hun trolig stiller til start i to verdenscuphelger før jul. Det betyr at hun etter alt å dømme dukker opp også i Davos, som ikke lå inne i den opprinnelige planen hun la fram for VG tidligere i høst.

Johaugs forrige verdenscupseier kom i Falun 12. mars 2022.

For Weng fortsatte den gode sesongstarten søndag.

– Jeg hadde ikke noe voldsomt til spurt, men jeg prøvde. Therese og jeg var flinke til å bytte på å dra, men luken ble litt for liten. Det var litt umulig. Det var gøy så lenge det varte. Jeg følte meg sprek, og så skulle jeg gjerne hatt litt mer å gå med på sisterunden. Det føles ut som det er minus 30 grader. Jeg følte at øynene gikk rundt. Det var så kaldt, sa Weng.

– En mester

Råsterke Diggins ble nærmest avskrevet flere ganger underveis, men den amerikanske stjernen leverte kruttsterkt i avslutningen og vant rennet.

– Diggins er en mester i disse oppgjørene, sa Viaplay-kommentator Jørn Sundby.

– Det går aldri an å avskrive Diggins. Det er bare å ta av seg hatten, la Niklas Dyrhaug til.

Snaut halvveis ut i løpet klinket Johaug til i én av traseens tøffeste motbakker, og feltet sprakk delvis opp.

– Her blir det litt avstander. Nå går fort toget her. Det blir små justeringsluker hele tiden, sa Viaplay-ekspert Jørn Sundby.

I andre halvdel av løpet ristet Johaug og Weng seg løs fra resten av konkurrentene, men det skilte kun fire sekunder mellom den norske duoen og Jessie Diggins ut på den siste runden. Også Jonna Sundling hang på amerikaneren.

Sundling og Diggins kom seg til slutt opp til Weng og Johaug. Dermed sto seieren mellom fire kvinner.

– Løste det litt dårlig

Fredag ble Johaug og resten av verdenseliten smadret av Frida Karlsson på fredagens 10 kilometer i Ruka, men svensken stilte ikke til start søndag. Det skyldes at hun har trent lite skøyting etter å ha trøblet med en belastningsskade inn mot vinterens sesong.

Dermed manglet én av Johaugs fremste konkurrenter på søndagens fellesstart.

– Først og fremst skal jeg prøve å gå godt teknisk. Jeg synes jeg løste det litt dårlig på Beitostølen sist helg. Jeg må prøve å bite tennene sammen og gå fort. Det ser vanskelig ut å gå fra i denne løypa, men man må prøve. Jeg er vel blant dem som ikke ønsker noen massespurt. Det er mange sterke på startstreken. Det blir gøy å gå fellesstart igjen, sa Johaug til Viaplay før start.

– Gruer meg litt

Sist helg vant Johaug 10-kilometeren i klassisk i den nasjonale sesongåpningen. I fristilsrennet ble hun knepent slått av Heidi Weng.

– Jeg gruer meg litt til å gå i felt, men ellers blir det bra. Jeg vil helst ikke ha så mange igjen til slutt, så jeg håper dagsformen er bra. Det blir å prøve å kjøre i bakkene, og så får vi se. Jeg er spent, men jeg gleder meg mest.

Heidi Weng slet med synet underveis. Hun syntes det var iskaldt ute i skogene.

Nora Sanness ble beste norske løper bak de to i front. Kjelsås-løperen endte på 8. plass og er for fullt med i VM-diskusjonen.

- Nora er en topp fem-kandidat på VM-femmila i Trondheim, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Ruka, Finland søndag, 20 km fellesstart fri teknikk kvinner:

1) Jessie Diggins, USA 51.19,3,

2) Jonna Sundling, Sverige 0.00,3 min. bak,

3) Heidi Weng, Norge 0.02,5,

4) Therese Johaug, Norge 0.04,2, 5) Victoria Carl, Tyskland 0.19,8, 6) Katharina Hennig, Tyskland 0.20,4, 7) Teresa Stadlober, Østerrike 0.20,5, 8) Nora Sanness, Norge 0.20,9, 9) Ebba Andersson, Sverige 0.21,9, 10) Sophia Laukli, USA 0.23,8.

Øvrige norske: 13) Lotta Udnes Weng 0.47,8, 14) Silje Theodorsen 0.50,0, 15) Kristin Austgulen Fosnæs 0.53,0, 24) Silje Øyre Slind 1.26,1.

Verdenscupen (3 av 31 konkurranser):

1) Sundling 227, 2) Diggins 219, 3) Johaug 170, 4) Carl 168, 5) Hennig 161, 6) Weng 160.

Øvrige norske (topp 30): 15) A.Ø. Slind 100, 19) Julie Myhre 95, 22) Fosnæs 89, 23) L.U. Weng 80.

---