Wiklund til topps på 3000 meteren i Beijing: – Utklassing

Wiklund gikk i siste par sammen med canadiske Ivanie Blondin. Der satte den norske jenta opp farta og vant med neste to sekunder på nederlandske Joy Beune.

– For en opplevelse. Det er utklassing, sa Viaplay-ekspert Ida Njåtun.

Wiklund har denne sesongen innlemmet en ny teknikk der hun har to hender på ryggen.

– Det viser at hun er med i utviklingen, og at det fungerer. For en trygghet dette gir, sa Njåtun.

Peder Kongshaug ble nummer 18 på herrenes 1000 meter tidligere lørdag. Han kom seg i mål på tiden 1.09,80. Den amerikanske favoritten Jordan Stolz vant.

