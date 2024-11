To mål fra Strand Larsen ikke nok – Wolves slapp inn hattrick på straffespark

Det ble en skikkelig fartsfylt åpning på kampen, med straffespark tildelt Bournemouth allerede før minuttet hadde gått. Kluivert satte straffesparket enkelt i mål, noe han skulle gjøre ytterligere to ganger i løpet av kampen.

Etter fem minutters spill stanget Strand Larsen inn utligning til 1-1 for Wolves, med et flott timet løp og en god heading, men det tok ikke lang tid før Bournemouth var tilbake i ledelsen igjen.

Etter åtte minutters spill var venstreback Milos Kerkez på farten for bortelaget og klinte ballen inn i nærmeste kryss til 2-1 for Bournemouth.

Etter et kvarter ble det dømt nok et straffespark til gjestene, etter at en VAR-sjekk avslørte at Wolves-keeper José Sa hadde sparket ned Evanilson i et forsøk på å klarere ballen. Kluivert scoret sikkert fra krittmerket igjen.

Etter 70 minutter var Strand Larsen frampå igjen og banket ballen i mål, men nok en gang svarte Bournemouth nesten umiddelbart med en straffescoring.

For tredje gang ordnet Evanilson straffespark for Bournemouth, som Kluivert nok en gang satte sikkert. Dermed var tidenes første hattrick på straffespark i Premier League et faktum.

