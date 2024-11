Musiala reddet Bayern fra årets første tap borte mot Ryersons Dortmund

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den engelske kantspilleren Jamie Gittens så lenge ut til å ha avgjort «Der Klassiker» med en klassescoring etter en halvtimes spill. Kantspilleren tok i bruk sitt voldsomme driv med ballen da han forserte oppover venstresiden før han satte inn 1-0.

Like etter måtte Kane sette seg på gresset for å få behandling. Engelskmannen klarte ikke å spille videre, men gikk av banen for egen maskin.

Fem minutter før slutten ble Jamal Musiala redningen for Bayern. Etter at et frispark fra kort hold gikk rett i muren, fikk Michael Olise sendt ballen inn i boksen igjen der Musiala headet inn 1-1.

Bayern topper dermed Bundesliga med 30 poeng etter tolv kamper og er fortsatt ubeseiret. Eintracht Frankfurt er sju poeng bak, men har en kamp til gode mot Heidenheim søndag.

Julian Ryerson startet kampen for Dortmund, men ble byttet ut etter 74 minutter, like etter at han hadde pådratt seg gult kort. Dortmund ligger på 5.-plass med 20 poeng.

