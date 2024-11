Kane-hattrick forlenget Bayerns seiersrekke – knuste Haaland-rekord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed forlenget den engelske målmaskingen Bayerns seiersrekke til seks strake. Sist de ikke gikk seirende ut var 1-4-fiaskoen borte mot Barcelona i Champions League 23. oktober.

Men det så lenge ut til at Bayern kunne gå på et poengtap. Det gikk over en times spill før en Augsburg-spiller handset innenfor 16-meteren.

Dommeren fikk først ikke med seg handsen, men etter en VAR-sjekk fikk Bayern et riktig idømt straffespark. Det satte Kane knallhardt i nettmaskene bak Nediljko Labrovic.

På overtid fikk Bayern nok en straffe etter at Keven Schlotterbeck felte Kane innenfor 16-meteren og ble sendt i dusjen for sitt andre gule kort. Briten gikk selv fram til krittmerket og banket inn sin 25 strake straffe.

Kane var imidlertid ikke ferdig der, for bare to minutter senere fullførte han hattricket etter å ha blitt spilt opp av Leon Goretzka.

Det var målmaskinen Kanes 50. scoring i Bundesligaen, og det nådde han på bare 43 kamper. Den forrige rekorden ble satt av Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund, som scoret 50 mål på 50 kamper.

Bayern topper Bundesliga-tabellen og økte luken ned til Antonio Nusas Leipzig, som følger åtte poeng bak på 2.-plass. De har riktignok én kamp mindre spilt.

