Ruud van Nistelrooy ny manager i Leicester: – Skal gi alt for klubben

Leicester bekrefter ansettelsen i sine kanaler. Nederlenderen har fått kontrakt til sommeren 2027. Han kommer til å være til stede under lagets bortekamp mot Brentford lørdag og overtar ansvaret fra søndag.

– Jeg er stolt, og jeg gleder meg. Alle jeg har snakket med om Leicester er entusiastiske. De forteller om kvaliteten på folkene som jobber i klubben, om supporterne, og selvsagt er klubbens nyere historie imponerende. Jeg ser fram til å lære alle å kjenne så jeg kan gi alt for klubben, sier Nistelrooy.

48-åringen ledet Manchester United med stor suksess etter at Erik ten Hag fikk sparken tidligere i høst. Perioden som midlertidig sjef ble avsluttet med en solid 3-0-seier mot nettopp Leicester.

Måtte forlate United

Nistelrooy fikk ikke fortsette på Old Trafford under den nye manageren Ruben Amorim, til tross for at nederlenderen selv ga uttrykk for at han kunne tenke seg å bli værende.

Steve Cooper fikk sparken som manager i Leicester tidligere denne uken. Årsaken var svake resultater. De blåkledde står med ett poeng på de fire siste kampene.

I tillegg til Cooper forlot også hans assistent Alan Tate og førstelagstrener og analytiker Steve Rands klubben. Ben Dawson har hatt det midlertidige ansvaret i påvente av en ansettelse av en permanent trener.

Store klubber

Valget falt på Nistelrooy, som etter sin sterke spillerkarriere fikk trenererfaring i PSV Eindhovens ungdomsavdeling, før han var assistent for Nederlands landslagssjef Guus Hiddink. Han var også hovedtrener i PSV en periode før Erik ten Hag hentet ham til Old Trafford i sommer som sin assistent.

Van Nistelrooy var i sin aktive karriere en fryktet måljeger for klubber som PSV, Manchester United og Real Madrid, og han scoret 35 mål på 70 landskamper for Nederland.

Leicester står med ti poeng etter tolv kamper i årets Premier League-sesong. Det holder til 16.-plass på tabellen.