Graham Hansen herjet med Nord-Irland igjen – et stort steg mot EM

Etter å ha tapt for Nord-Irland i sin annen landskamp i 2011, har den norske ballkunstneren tatt en fryktelig hevn. Med sine to fulltreffere fredag har hun scoret 11 av sine 49 landslagsmål mot Nord-Irland, i seks kamper Norge til sammen har vunnet 27-2.

Halve forsvarsfireren tegnet seg også på scoringslista i Larne, der Tuva Hansen og Guro Bergsvand scoret etter hjørnespark fra Vilde Bøe Risa.

Tirsdagens returkamp på Ullevaal stadion gjenstår, men etter fredagens borteseier er det utenkelig at den skal ende med noe annet enn at Norge for 22. gang på rad kvalifiserer seg til et EM- eller VM-sluttspill.

Nord-Irland la hjemmekampen til en bane som er fem meter kortere og åtte meter smalere enn Ullevaal.

– De prøver å gjøre det vanskelig for oss. Det gir oss bare ekstra motivasjon. Vi skal vise hvem som er best, sa Graham Hansen til TV 2 før kampen, og hun holdt ord.

Klassespillere

Det var spilt litt over seks minutter da hun scoret ledermålet i Larne. Norge hadde et lag fullt av klassespillere hjemmehørende i store europeiske klubber, men det var to hjemlige spillere som skapte målet.

VIF-stjernen Karina Sævik spilte fram LSK-spiller Emilie Woldvik på høyresiden. Hun stormet til kortlinja og slo skrått ut. Frida Maanum fikk ikke avsluttet ved nærmeste stolpe, men ballen spratt videre til Graham, som satte den i mål.

I det 14. minutt ble det 2-0 til gjestene. Nord-Irland vant to hodedueller på Vilde Bøe Risas hjørnespark, men klareringsnikken gikk rett til Tuva Hansen, som fra 25 meter sendte en markkryper i lengste hjørne.

Oppvisning

Vel 25 minutter ut i kampen var den punktert, etter en oppvisning av Graham Hansen. Hun fikk ballen fra Tuva Hansen en halvmeter inn på egen halvdel og satte fart langs venstresiden. Etter veggspill med Guro Reiten skar hun inn på banen. Først lurte hun stopper Rebecca McKenna ved å finte innlegg, så trillet hun ballen mellom beina på keeper Jackie Burns fra spiss vinkel.

De norske tok foten litt av gassen, men slapp aldri Nord-Irland ut av sitt jerngrep. 4-0-målet kom i midten av den andre omgangen, etter at de norske viste muskler på en dødball. Burns glapp Bøe Risas hjørnespark, og Bergsvand fikk to sjanser til å sparke den i mål fra kloss hold. På den siste lyktes det.

Norge har deltatt i 13 strake EM-sluttspill fra 1987 til 2022 og kan begynne å planlegge en EM-sommer i Sveits i juli 2025 også. Norge er også et av de få landene som har vært med i samtlige ni VM-sluttspill fra 1991 til 2023. 22 sluttspill på rad i EM og VM er en rekke ingen annen nasjon matcher.