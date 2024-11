Therese Johaug knust i verdenscupen – fikk juling av overlegne Frida Karlsson

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Johaug tok teten på et tidlig startnummer og gikk et solid løp, men bak kom det flere som presset henne. Best av disse var Frida Karlsson.

Den svenske jenta ledet på samtlige passeringspunkter og var i en egen klasse i de finske skogene.

Karlsson har trøblet med belastningskade i oppkjøringen og måtte ta en pause med et treningsopphold på Tenerife, men Karlsson var tilbake til den svenske sesongstarten i Bruksvallarna sist helg og viste i Ruka at formen er upåklagelig.

Johaug er tilbake på den internasjonale scenen igjen etter to sesonger utenfor sporet, og fredag var det 992 dager siden hun gikk sitt siste renn i verdenscupen.

Hun ble mamma til Kristin 17. mai 2023, og i august i år tok hun den endelige beslutningen om å gjøre comeback.

Johaug gikk sine første renn allerede på tampen av forrige sesong og vant tremila under NM del to med klar margin.

Sist helg var hun overlegen i det klassiske rennet under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen, mens hun ble slått med 0,6 sekunder av Heidi Weng i fristilsrennet dagen etter.

Weng ble nummer fem i Ruka med 1.03,9 minutter opp til Karlsson.