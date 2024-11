Riiber med drømmeåpning på sesongen tross skader og sykdom

Dermed ble det seier i første verdenscuprenn for mannen som var overlegent best sist sesong. Da ble det 16 seirer og tre 2.-plasser for Riiber i løpet av de 19 rennene han deltok i.

Det ligger an til at Oslo-mannen blir klar gullfavoritt i de individuelle konkurransene i VM i Trondheim senere denne vinteren.

Riiber har hatt sine problemer siden sist sesong, med blant annet kneskade, magevirus og trekking av en visdomstann, men han var tilbake på topp i Ruka.

– Det var godt å komme i gang igjen etter en veldig lang oppkjøring. Det er godt å se at det fortsatt svarer litt, sa Riiber til Viaplay før han utdypet:

– Jeg står her i dag med de samme problemene som jeg snakket om for noen uker siden. I dag våknet jeg midt på natten med sår hals, og det er mye nerver og usikkerhet rundt slike ting. Så derfor trengte jeg å komme i gang.

Provisorisk hopping

Det ble dramatikk før fredagens renn ettersom kraftig vind gjorde at det ikke kunne hoppes i Ruka. Dermed ble torsdagens provisoriske hoppomgang lagt til grunn for langrennet, og det var ingen ulempe for Riiber. Han hoppet nemlig lengst torsdag.

I kompaktøvelsen er reglene slik at lederen etter hopprennet seks sekunders forsprang på nummer to ut i langrennet. Avstanden er den samme uansett poengfangst i bakken, men det er lagt en grense på maks halvannet minutt, slik at de svakeste hopperne ikke skal komme for langt bak i langrennet.

En østerriksk trio med Franz-Josef Rehrl, Thomas Rettenegger og Johannes Lamparter gikk i tur og orden ut bak Riiber i fredagens langrenn over 7,5 kilometer.

Allerede ved første mellomtid etter 1,1 kilometer hadde Riiber doblet forspranget til Rehrl, som hadde fått selskap av Lamparter og Rettenegger. Kort tid etter koblet også Vinzenz Geiger (Tyskland) og Ilkka Herola (Finland) seg på i forfølgergruppen.

Sterkt langrenn

Det var svært løse forhold i Ruka-løypa, men det snødde ikke under rennet. Halvveis i løpet hadde Lamparter, Geiger og Herola klart å tette luken til Riiber.

Det ble spennende og tett kamp i frontfeltet derfra, men mot slutten klarte Riiber og Geiger å stikke seg ut fremst. Riiber parkerte Geiger på oppløpet, mens Julian Schmid fra Tyskland tok 3.-plassen.

Jørgen Graabak gikk seg opp ti plasser og ble nummer seks. Andreas Skoglund løftet seg tolv plasser og ble nummer åtte. Riiber og Graabak forklarte begge at det var tunge og trege forhold i løypa.

– Det var tøft føre, altså. En lang 7,5 kilometer. Dårlig glid, rett og slett. Nysnøen som er kommet, var veldig seig, forklarte Graabak.

