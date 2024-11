Storseirer for Oilers og Vålerenga – Trettenes med hattrick

Det skjedde på en kveld der seriens hittil to beste lag, Storhamar og Frisk Asker, ikke spilte. Landslagsspiller Mathias Trettenes scoret tre av målene til Oilers, og de øvrige ble satt inn av Dan Kissel, Clifford Watson og Patrik Dalen. Sander Rekstad laget Comets trøstemål.

Trettenes hadde én scoring i hver av periodene i 6-1-kampen.

Vålerenga gjorde nærmest som de ville borte mot Stjernen. Villiam Haag, Sebastian Johansen, Pontus Finstad og Mathis Olimb scoret i 4-0-seieren.

Stavanger Oilers og Vålerenga rykket opp som nummer to og tre på tabellen etter sine seirer.

Narvik imponerte også da de vant hele 6-3 borte over i Lørenskog. Narviks målscorere var Esbjørn Vold (2), Leonards Rimjad, Oskar Matushkin, Carl Magnussen og Linus Pettersson. Mathias Dehli, Steffen Thoresen og Aron Nicolai Jessli scoret for Lørenskog.

Kampen mellom Sparta og Lillehammer gikk til forlengning etter at det sto 2-2 etter ordinær sluttid.

Kveldens hjemmeseier kunne ha kommet i Sarpsborg der Sparta møtte Lillehammer. Det var en kamp mellom to klubber som begge sliter stort med økonomien. Nicolas Werbik sendte konkurstruede Lillehammer i føringen, men Daniel Gloppen og Martin Grönberg snudde for Sparta i 2. periode før Werbik sørget for 2-2 med sin andre for kvelden.

Dermed gikk kampen til forlegning og senere straffer, og der avgjorde Lillehammer til 3-2.













