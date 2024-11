Lilleberg utvist to ganger i nytt Lightning-tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kampen var ikke engang tre minutter gammel før Lilleberg og gjestenes Brandon Duhaime måtte skilles fra hverandre. Begge fikk hver sin fem minutters utvisning etter slåsskampen.

I den samme perioden ble Lilleberg utvist igjen. Denne gangen satt han i to minutter for holding.

Tampa Bay Lightning tok ledelsen etter snaut fire minutter da Brayden Point scoret sitt 13. mål for sesongen. Samme mann økte doblet til 2-0 under ti minutter senere.

I andre periode reduserte Andrew Mangiapane for Washington Capitals, og bare to minutter etterpå sørget Aliaksei Protas for 2-2.

Lightning tok tilbake ledelsen rett før periodeslutt. Med 44 sekunder igjen scoret Michael Eyssimont til 3-2.

I tredje periode utlignet Capitals raskt ved Dylan Strome, men seks minutter senere fullførte Brayden Point sitt hattrick og ga Lightning 4-3.

Det skulle ikke holde til seier. John Carlson og Tom Wilson sto fram da Washington Capitals tok alle poengene.

Lilleberg fikk 11 minutter på isen og noterte ingen poeng i kampen.

Det var Tampa Bay Lightnings andre tap på sine tre siste hjemmekamper i NHL. Etter 21 kamper ligger Florida-klubben på 8.-plass i den østre avdelingen.

