Johaug kom med advarsel til rivalene: Langt foran eget skjema

Det fortalte 36-åringen til pressen etter en treningsøkt på det finske skistedet torsdag.

Johaug fikk spørsmål om hvordan hun ligger an formmessig i forhold til der hun ønsker å være.

– Jeg føler at jeg ligger langt foran skjemaet mitt. Jeg hadde sett for meg at Beitostølen kunne sett dårligere ut enn det gjorde. Så jeg er positivt overrasket over egen form, sa hun.

I den nasjonale sesongåpningen sist helg moste hun konkurrentene på 10 kilometer klassisk, mens hun måtte se seg slått av Heidi Weng med seks tidels sekund på 10-kilometeren i fri teknikk dagen etter.

– Jeg har trent litt på skøyteteknikk ja, sa en lattermild Johaug i Ruka.

Hun har vært ærlig på at teknikken ikke satt helt i det nevnte fristilsrennet sist søndag.

I Finland skal det gås 10 kilometer klassisk, sprint i klassisk stil og 20 kilometer fellesstart i fri teknikk.

