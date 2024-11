Johaug-comebacket løfter Heidi Weng

Det var mange oppgitte langrennskvinner i Norge da Therese Johaug gjorde comeback i NM på ettervinteren og utklasset alle på tremila. Hun var i en egen divisjon. Etter lørdagens åpningsrenn på Beitostølen så bildet ganske likt ut. Men da Heidi Weng kom de seks tidelene foran på søndagens fristil, ble det et boost for alle landslagsløperne og utfordrerne bak.

For det var altså mulig. Heidi Weng sa det allerede dagen før. – Søndag skal jeg slå Therese! Og hun gjorde det.

Therese Johaugs comeback på landslaget har utfordret landslagsmiljøet. Da hun tok farvel for to år siden var hun kritisk til treningsnivået. Heidi Weng var en av dem som følte seg truffet og hun har åpenbart gjort noe med det. Weng har vist styrke gjennom sommeren og høsten og jentene vet seg imellom hvordan bildet ser ut. For Therese Johaug var søndagens nederlag også en påminnelse om at ingenting kommer gratis.

Verdenscupen er bare få dager unna (fredag) og Wengs seier ble også lagt merke til hos hovedrivalene i Sverige. «År inte oslagbar», var tittelen på fronten i Aftonbladet søndag der Wengs seier over Johaug ble tolket slik at hvis Heidi Weng kan slå henne, så kan Ebba Andersson og Frida Karlsson gjøre det samme. Svenskene er ekstremt opptatt av Therese Johaugs treningsnivå og prestasjoner. Hun har plukket seg ut tidenes første VM-femmil for kvinnene. Frida Karlsson vant den suverent foran Ebba Andersson i Johaugs fravær i Holmenkollen sist vinter.

Allerede fredag møtes disse jentene i verdenscupens første 10 kilometer i klassisk i finske Ruka. Det er samme stilart som skal gås på denne distansen i VM i Trondheim til vinteren. Da får vi et bilde av hvordan Therese Johaug og Heidi Weng ligger an internasjonalt. Men mye kan skje fra finsk snø i slutten av november til distansen skal gås 4. mars i Granåsen.

Den norske langrennsåpningen handlet om Therese Johaug og Heidi Weng i særklasse, mens Kristin Austgulen Fosnæs er den i køen som har hatt størst framgang. Hun havnet på pallen lørdag og på første plass utenfor pallen på søndag. En slik sesongstart betyr at mye for hennes motivasjon videre i treningsarbeidet.

Johannes Høsflot Klæbo jakter sitt første VM-gull på distanse i Trondheim og han nøyde seg med å vinne fredagens sprint og lørdagens klassiske milløp på Beitostølen før han dro på hyttetur. Han har tilsynelatende full kontroll. Har Therese Johaug det samme?

