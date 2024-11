«Aspmyra» på plass på Old Trafford: – Det er en sinnssyk happening

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klubben selv opererer med at 6500 supportere i kveld er på Old Trafford, som er Storbritannias største klubbstadion med en kapasitet på omkring 75.000 tilskuere.

Denne sesongen har Glimt 6563 tilskuere i snitt på sine hjemmekamper i Eliteserien, ifølge NTBs statistikk. Et fullsatt Aspmyra tar over 8000 tilskuere.

– Det er en sinnssyk happening på mange måter, sa Knutsen på spørsmål fra Avisa Nordland da han møtte pressen onsdag kveld.

– For meg identifiserer det veldig mye av den stoltheten det er å være en del av Glimt-familien. Det er ganske unikt.

Den ferske Manchester United-treneren Ruben Amorim får sin debut på hjemmebane, som for den rødkledde fansen vil bli et spesielt øyeblikk.

– Det er helt magisk. Det blir magisk for oss alle. Det blir en anledning som vi ikke bare må nyte, men bruke, sa Knutsen.

Glimt har med sine sju poeng ett mer enn Manchester United i europaligaen. For øyeblikket er det to poeng opp for Glimt til de åtte beste som går direkte til åttedelsfinale.

Lagene fra 9.- til 24.-plass går til omspill om de åtte siste plassene.

Etter United-oppgjøret gjenstår hjemmekamper mot Besiktas (12/12) og Maccabi Tel Aviv (23/1) samt en bortekamp mot Nice (30/1). Dette er trolig ikke er lengst fram i pannen til Knutsen.

Søndag avgjøres nemlig Eliteserien. Glimt leder med ett poeng foran Brann og skal møte nedrykksklare Lillestrøm på Aspmyra. Sannsynligvis skjer det med et tilskuertall som vil være over snittet.

