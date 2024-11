TV-profilen Carina Olset Hovda skal lede daglig maratonshow under ski-VM i Granåsen

Olset er et kjent TV-fjes for mange, og den tidligere NRK-profilen tror folk blir overrasket over den massive arenaproduksjonen under verdensmesterskapet i Trondheim.

Olset har også nylig vært å se på TV-skjermen som deltaker i 71 grader nord. Hun har jobbet med sport på TV i storparten av sitt voksne liv.

– Jeg har ambisjoner om å snakke med masse trøndere og formidle følelser både hos utøvere og de som opplever folkefesten. Showet blir folkelig, nært og svært omfattende, sier Olset Hovda i en pressemelding.

Hun lover at en god miks av erfarne TV-folk og talentfulle, unge journalistspirer fra Volda sammen skal løfte folkefesten i Granåsen til nye høyder.

I pressemeldingen heter det at rundt 60 personer vil være i aksjon for å levere det som beskrives som en moderne og engasjerende arenaproduksjon som formidler de store idrettsøyeblikkene, høydepunkter fra familieområdet i Litjåsen, folkefesten i marka, samt sang og musikk fra VM-scener og ikke minst medaljekonsertene og seremoniene i sentrum.

– Fra publikum kommer til VM-arenaen til de reiser igjen skal de underholdes og involveres. Målet er at dette skal bli en festival ingen vil gå glipp av, sier prosjektleder for arenaproduksjon under Ski-VM 2025, Jan Christian Bjørn.

Olset Hovda mener at dette kan bli årets høydepunkt.

– Jeg er så glad for å være midt i festen. VM på hjemmebane blir helt klart årets høydepunkt for meg i 2025. Jeg elsker store idrettsøyeblikk, sier hun.

Ski-VM arrangeres fra 26. februar til 9. mars og har solgt 118.000 billetter til nå.