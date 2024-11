De frivillige strømmer til ski-VM – Skinstad har fått 2600 «hjelpere»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– VM-organisasjonen passerte 2600 frivillige tirsdag. Målet på 2500 er dermed nådd med glans, sier VM-sjef Åge Skinstad til NTB.

Det lå ikke i kortene at det nødvendigvis skulle bli slik.

Likt fordelt

– Vi ble nærmest advart om målet om 2500 frivillige i den tidsalderen vi lever i, og at vi lever i post pandemi-tiden. Men det har gått helt strålende.

Skinstad forteller at blant dem som har meldt seg, er 49 prosent kvinner og 51 prosent menn. Mellom 30 og 35 prosent er mellom 18 og 35 år, mellom 30 og 35 prosent er mellom 36 og 60 år og mellom 30 og 35 prosent er over 60 år.

– Jeg er selv 60 år, og jeg kan innrømme at vi lurte litt da nærmest de 500 første som meldte seg var over 60 år, men etter hvert har dette jevnet seg fint ut.

Trenger tråkker

Det gjenstår fortsatt en liten jobb før de frivillige er fordelt på alle oppgaver.

– Det er de frivillige som er hjertet i organisasjonen. Vi har sagt at rundt 1000 av dem er i aksjon hver dag fra rundt den 24. februar og fram til vi skal rigge ned etter mesterskapet. Det vi driver med er å fordele dem på ulike vakter og oppgaver.

Et lite ønske gjenstår.

– Der vi ønsker oss enda flere er til tråkking av unnarennet i hoppbakken. Det er kanskje ikke så mange som vet at det er en oppgave. Det er mulig at noen kan omskoleres til den oppgaven, for i antall er vi nok. På slutten har vi måttet si nei til enkelte oppgaver. Noen har meldt seg til oppgaver der vi er nok folk.

Ski-VM i Trondheim varer fra 26. februar til 9. mars.