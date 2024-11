TV 2: NFF vil flytte kvinnenes cupfinale

– NFF kommer til å innstille for tinget at cupfinalen skal flyttes til sommeren, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Skjønsberg i Norges Fotballforbund (NFF) til TV 2.

Skjønsberg sier at et alternativ er at finalen går samtidig som Norway Cup, men presiserer at det ikke er en endring som nødvendigvis vil skje i 2025.

– Det er et stort flertall av klubbene som er positive til en flytting, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

5656 tilskuere så Avaldsnes – Vålerenga innendørs på Fornebu i 2017. Det tallet er ikke blitt slått de sju årene etter det.

