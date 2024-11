Ødegaard og Arsenal herjet mot Sporting i Lisboa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ødegaards comeback har smurt tannhjulene i Arsenal-maskineriet. Etter helgens overbevisende 3-0-seier over Nottingham Forest i Premier League ble det en ny jubelkveld i Portugal.

Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel, Bukayo Saka (straffe) og Leandro Trossard scoret målene. Ødegaard skaffet straffesparket da han i det 63. minutt driblet seg inn i feltet og ble sparket på ankelen av Ousmane Diomande, som var heldig da han slapp sitt annet gule kort. Saka punkterte kampen til 4-1 fra 11-metersmerket etter at Sporting hadde yppet seg innledningsvis i den andre omgangen.

Ødegaard vred seg i smerte etter fellingen, men reiste seg og spilte videre.

Etter at nordmannen ble byttet ut, fastsatte Trossard resultatet på en keeperretur.

Herjet på siden

Mikel Arteta så sitt lag herje på høyresiden helt fra start, med Ødegaard og Saka i meget godt slag Maximilian Araujo fikk en stri tørn på den siden for Sporting.

I det 7. minutt ble høyreback Jurriën Timber spilt fram av Declan Rice. Hans flate innlegg gikk forbi Havertz, som ble holdt igjen av Diomande, men ved lengste stolpe kunne Martinelli beine ballen i tomt bur.

I det 21. minutt var det Saka som ble spilt fram på høyresiden, denne gang av Thomas Partey. Han stormet fra Araujo og slo ballen mellom beina på keeper så Havertz kunne beine den i tomt mål.

Ødegaard spilte fram lagkamerater til et par nye sjanser som ikke ble utnyttet. I det 44. minutt fikk Sporting sin første gode mulighet da 17-åringen Geovany Quenda skjøt og David Raya måtte slå til corner.

Den resulterte ikke i noe, og i stedet var det et hjørnespark i motsatt ende av banen som ga tellende resultat. På overtid i omgangen tok Rice corner fra venstre. Diomande tok brytetak på Havertz i målgården, men midtstopper Gabriel kom stormende, ruvet over alle og stanget inn 0-3.

Gjorde Gyökeres' gest

Han hadde temmet vertenes målmaskin Viktor Gyökeres i 45 minutter og gjorde svenskens målgest da det var han selv som tegnet seg på scoringslista. Gyökeres hadde bare 18 ballberøringer i første omgang, tre av dem var avspark etter Arsenal-scoringer.

Gonçalo Inácio tente et håp for Sporting da han reduserte på hjørnespark mindre enn to minutter ut i den andre omgangen.

Sporting kom til flere muligheter, men etter Ødegaards raid som endte i Sakas straffescoring var det ikke tvil om utfallet.

Arsenal vant stort på banen der Manchester City tapte 1-4 i forrige mesterligarunde. Laget var uten scoring i sine fire siste europacupkamper på bortebane, men etter tirsdagens målfest er Arsenal igjen på kurs mot direkte plass i åttedelsfinalen.

Ødegaard ble byttet ut i det 78. minutt, da seieren var sikret. Trossard nikket inn 5-1-målet på returen etter et skudd fra Mikel Merino.

