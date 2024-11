Horneland til BA: Usikker på framtiden som Brann-trener

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Horneland har hatt stor suksess med laget og løftet det til gullkampen i Eliteserien i år, men han medgir overfor BA at han er sliten etter en lang sesong.

I 2015 sluttet han som Haugesund-trener fordi han etter eget utsagn gikk tom for energi og ikke greide å gi 100 prosent. BA spør om han kanskje må ta en pause fra å være hovedtrener.

– Det kan jo være. Og så kan det å skifte miljø være med på å skape ny energi. Jeg har ikke konkludert rundt noen ting, men det er viktig for meg å være ærlig på at det har vært et krevende år, svarer Horneland.

– Det er krevende å holde 30-40 mann på tå hev hver dag. Så har jeg en stil som er intens, og det er sånn jeg har lyst til å være. Jeg må kjenne at jeg har intensiteten til å gå videre.

Han gjentar i intervjuet at han ikke har bestemt seg om framtiden.

Før helgens kamp mot Molde ble det kjent at Horneland var en av tre trenere på MLS-klubben St. Louis Citys ønskeliste. TV 2 meldte også om slitasje innad i Brann, noe Horneland selv rykket ut og motsa.

Etter Branns 1-2-tap for Molde er det Bodø/Glimt som har overtaket i gullkampen før helgens serieavslutning. Om Brann taper hjemme for Viking, glipper også sølvet og mesterligaplassen på målstreken.

