Svake Haaland-tall: Sløser mest i Premier League

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nå trekker Sky Sports ham fram som den spilleren som har underprestert mest i forhold til xG (forventede mål) i Premier League siden midten av september.

I helgen gikk han målløs av banen i en 0-4-smell mot Tottenham, og Haalands ineffektivitet er blant flere utfordringer for City-manager Pep Guardiola. Nordmannen hadde sju avslutninger i kampen.

I perioden siden 15. september har Haaland spilt åtte kamper i serien og scoret tre mål. Sky Sports' statistikk sier at han i løpet av disse kampene har hatt en xG på 7,04 mål.

Det gjør at Haaland rent statistikkmessig har scoret 4,04 færre mål enn han burde ha gjort ut fra sjansene sine. 14 spillere har scoret flere mål enn ham siden midten av september.

Den som har sløst nest mest med sjansene, er Everton-spissen Dominic Calvert-Lewin. På Sky Sports-statistikken havner han på -2,69 i scoringer målt mot xG.

Deretter følger Adama Traoré (Fulham) med -1,76, Anthony Gordon (Newcastle) med -1,5 og Eberechi Eze (Crystal Palace) med -1,45.

Det skal samtidig nevnes at Haaland har et målsnitt på 1 per kamp i PL så langt denne sesongen. Han scoret ti mål på sine første fem seriekamper, og totalt sett ligger han akkurat på merket målt mot xG.

Klubblaget City er inne i sin klart verste periode under Guardiolas ledelse. Laget har tapt fem kamper på rad som den første seriemesteren siden 1956.

Haaland-statistikk høsten 2024:

* Premier League: 12 kamper, 12 mål

* Community Shield: 1 kamp, 0 mål

* Champions League: 4 kamper, 3 mål

* Nasjonsligaen (med Norge): 6 kamper, 7 mål

* Totalt: 23 kamper, 22 mål