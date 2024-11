Sør-Afrika åpner for å arrangere historisk OL i 2036 – IOC bekrefter samtaler

Et afrikansk land har aldri tidligere vært OL-arrangør. Om tolv år kan ventetiden være over.

IOC bekrefter mandag at det er avholdt samtaler mellom komiteens ledelse og representanter for idrettsmyndighetene i Sør-Afrika.

– IOC hilser denne interessen og det forente engasjementet til OL-komiteen, regjeringen i Sør-Afrika samt støtten fra landets IOC-medlem og æresmedlem varmt velkommen. Vi har fått presentert et prosjekt og en plan for å organisere De olympiske leker i Sør-Afrika – med og for hele det afrikanske kontinentet, sier IOC-president Thomas Bach i en uttalelse.

Sørafrikanerne fikk i møtet med OL-toppene informasjon om den videre prosessen, og ifølge IOC er det enighet om et plan for å fortsette samtalene.

– Vi er i starten av en ny og spennende prosess som kan føre til at Sør-Afrika blir vertskap for De olympiske leker i 2036. For regjeringen, under ledelse av president Cyril Ramaphosa, handler alt om å tenne ilden i magen til stolte, patriotiske sørafrikanere for å gjøre Sør-Afrika til det største landet i verden, sier idrettsminister Gayton McKenzie.

Sør-Afrika arrangerte i 2010 fotball-VM. Det var første gang sluttspillet ble avholdt på det afrikanske kontinentet.

Kampen om å få arrangere OL i 2036 kan imidlertid potensielt bli hard.

– For tiden finnes det et tosifret antall interesserte aktører fra fire kontinenter som er i samtaler med IOC om å arrangere en fremtidig utgave av De olympiske leker, melder IOC.

