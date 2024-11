Langrennsprofilen åpner opp om samlivsbrudd: – Tristeste jeg har vært gjennom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jenssen snakker svært åpenhjertig om sider ved privatlivet og egen karriere i den nyeste episoden av Adresseavisens skipodkast «Afterski».

I podkastsamtalen med journalist Johannes Strand forteller Jenssen blant annet om at et mangeårig samboerforhold tok slutt i høst.

– Det er det kjedeligste og tristeste jeg har vært gjennom så langt i livet mitt. Det unner jeg ingen, sier langrennsprofilen fra Hommelvik.

– Det har påvirket meg, men jeg er på en bra plass nå og har det bra, understreker han.

Får god hjelp

I den tunge tiden har han søkt støtte i omgivelsene. Samtidig har også hans personlige mentale trener spilt en vesentlig rolle.

– Jeg har veldig mange gode folk rundt meg, med venner som jeg finner mye støtte i. Jeg har jo også min mentale trener, som hjelper meg veldig mye der, sier Jenssen i podkasten.

28-åringen er åpen på at han har fått hjelp av vedkommende til å håndtere mer enn bare det tøffe bruddet. Til Adressa forteller han blant annet også om vonde følelser knyttet til odelsretten på familiegården hjemme i Hommelvik.

Hvem den gode hjelperen er, vil imidlertid ikke trønderen avsløre ennå.

– Dere skal nok få høre det, men akkurat nå er det en hemmelighet jeg vil ha litt for meg selv, sier 28-åringen, men gir gjerne et innblikk i hvordan de jobber sammen.

– Vi møtes cirka en gang i måneden, der vi går gjennom forrige måned, hvordan jeg har jobbet og hvordan jeg har det psykisk. Og hva som blir viktig framover. Og så får jeg arbeidsoppgaver av henne som jeg gjør daglig.

Ruka neste?

I helgen innledet Jenssen sesongen knallsterkt på Beitostølen. Åttendeplassen på lørdagens 10 kilometer i klassisk stil ble etterfulgt av en femteplass på samme distanse i fri teknikk søndag.

Det gjør trønderen høyaktuell for verdenscupåpningen i finske Ruka kommende helg. Nettopp der fikk 28-åringen sitt store gjennombrudd for ett år siden med seier på fellesstarten over 20 kilometer.

Kommende helg står den samme distansen på programmet. Det gjør også en sprint, der Jenssen ikke er aktuell, og VM-distansen 10 kilometer klassisk.

Uttaket til Ruka presenteres senere i dag.

