Formel 1s superveteran klar for historisk milepæl: – Et stort tall

– Å nå 400 nå er et stort tall, sier spanjolen til «Beyond The Grid»-podkasten.

Alonso debuterte som tenåring med Minardi i 2001 og har kjørt for flere av de største lagene i sporten, som Ferrari og McLaren.

– Jeg vet at ingen har gjort dette før meg, men kanskje noen gjør det i fremtiden. Ikke mange, kanskje fem eller ti førere. Dette viser min kjærlighet til racing og for Formel 1. Det viser hvor mye jeg liker denne livsstilen, sier Alonso.

43-åringen har også to VM-titler på CV-en. De kom i 2005 og 2006 da han kjørte for det franske laget Renault. Han står også med 32 løpsseire, 106 pallplasser og 22 kvalifiseringsseirer.

Det er også et stort gap ned til nestemann på listen over førere med flest løp i Formel 1-historien. På 2.-plass ligger nemlig finske Kimi Räikkönen med 353 starter. Britiske Lewis Hamilton er nærmest av de aktive førerne med sine 351.

– Da jeg vant mesterskapet i 2006 og begynte i McLaren, hadde jeg en treårskontrakt for 2007, 2008 og 2009. Da var jeg 99 prosent sikker på at 2009 ville bli min siste F1-sesong. Det var min veldig klare plan, sier Alonso.

Spanjolen la imidlertid opp etter 2018-sesongen, men gjorde comeback i 2021 for Alpine. To år senere gjorde han overgang til Aston Martin, som han kjører for nå.