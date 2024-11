Spilte for RBK i fjor da de slo VIF i cupfinalen: - To store klubber jeg er glad i

INTILITY ARENA (Dagsavisen): – Det var jo min første tittel den cupseieren der, sier Sara Hørte i det hun rigger seg til i Dagsavisens podkast Trikkeligaen.

Hun er den naturlige gjesten foran cupfinalen Vålerenga – Rosenborg, samme finale som i fjor, men der midtstopperen har byttet lag. I fjor var hun sentral i Rosenborgs vinnerlag, nå vil hun være det samme når hun vil slå sin forrige klubb.

Små marginer

Hun kommer rett fra torsdagens uavgjorte kamp mot Bayern München i mesterligaen der Vålerenga tok sitt første poeng i Europas gjeveste klubbturnering.

– Ja, det var en god prestasjon av oss, men så må vi omstille kjapt til cupfinalen. Men det er jo fantastisk moro å ha et slikt kampprogram, sier Sara som fyller 24 år på selveste finaledagen.

– Det forventes jo at vi vinner alle kamper mot norske lag, men jeg vet Rosenborg kommer med en veldig motivasjon til denne kampen. Det var små marginer i fjor og det kan bli det igjen, sier hun.

Sara Hørte (t.v) feirer fjorårets Rosenborg-gull med lagvenninne Synne Brønstad. (Annika Byrde/NTB)

VAR-drama

I finalen i fjor, som Rosenborg vant 1–0 etter ekstraomganger, ble det fokus på noen sentrale VAR-avgjørelser som gikk Rosenborgs vei.

Også søndag er VAR i bruk, i den eneste klubbkampen på kvinnesiden også i år. VIF søkte Norges Fotballforbund om å få slippe, men fikk ikke medhold.

– Hvem er den verste motstanderen å møte i Rosenborg, er et av spørsmålene hun får i podkasten.

– Da må jeg vel svare Cesilie Andreassen (matchvinner i cupfinalen på straffe). Hun er en veldig god spiller.

– Og hvem var den vanskeligste motstanderen i Vålerenga?

– Mimmi Löfwenius var en tøff motstander inntil hun ble skadet i finalen, er svaret hennes på det.

Samme Mimmi pådro seg en skade i finalen som satte henne utenfor hele denne sesongen, men nå er hun tilbake i troppen til cupfinalen der hun kanskje kan få et innhopp.

– Det hadde vært veldig moro!

Bayern Münchens Pernille Harder (t.v.) i duell med Sara Hørte i torsdagens mesterligakamp. (Jonas Been Henriksen/NTB)

Startet på Bygdøy

Saras tidlige fotballiv startet i Huk på Bygdøy der hun spilte med gutta før ferden gikk videre via KFUM Oslo, Øvrevoll Hosle før hun debuterte i Toppserien som Kolbotn-spiller. Hun ble så hentet til Rosenborg i 2022. I podkasten forteller hun om alle idrettene hun prøvde.

Da kontrakten med Rosenborg gikk ut i sommer, visste hun at Vålerenga var interessert.

– For noen år siden trodde jeg jo ikke det gikk an å leve av fotballen, nå har jeg agent og avklaringen med Vålerega var ganske enkel, forteller Sara, som rakk å slå Vålerenga som Rosenborg-spiller også i år. I vårens første møte i mai vant RBK 1–0 på Intility.

Så timet hun det også slik at hun debuterte for Vålerenga nettopp mot Rosenborg i årets andre oppgjør på Intility og da vant VIF 3–1 i august.

– Jeg trivdes godt i Rosenborg, og jeg ble veldig godt tatt imot her. Dette er jo to storklubber med profesjonell drift, sier Hørte, som var midtbanespiller før hun etablerte seg som midtstopper. Hun har også fem A-landskamper.

Mer mesterliga

Nå skal hun gjøre sitt for at Vålerenga tar The Double i år. I tillegg gjenstår to kamper i mesterligaen, mot Arsenal hjemme og Juventus borte.

– Jeg trives bedre å spille i kulde og snø enn i ekstrem varme. Nå er det meldt snø på cupfinalen, så det passer meg bra, sier Hørte, som utdyper sin overgang fra Rosenborg til Vålerenga i podkasten.

PS: Søndagens cupfinale har avspark klokka 15.00 og sendes på NRK1.

---

FAKTA

Navn: Sara Iren Lindbak Hørte

Alder: 23 år (fyller 24 på søndag).

Klubber: Huk (barndomsklubb), KFUM Oslo (2015-16), Øvrevoll Hosle (2016-18), Kolbotn (2019-22), Rosenborg (2022-24), Vålerenga.

Meritter: Cupmester med Rosenborg i 2023, seriemester med Vålerenga i 2024.

Aktuell: Spiller cupfinale mot Rosenborg søndag.

---