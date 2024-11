Ragne Wiklund fikk fart på skøytene – kom på andreplass i Nagano

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En kruttsterk avslutning på lørdagens 3000-meter gjorde at Wiklund ikke var langt unna å gå forbi ledende Ivanie Blondin fra Canada. Men Oslo-jenta måtte se seg slått i mål med 84 hundredeler.

Til tross for at det var tre par igjen etter Wiklund, var det ingen av de seks resterende løperne som slo verken Blondin eller Wiklund, som med det stakk av med de to øverste pallplassene.

Canadieren vant med tiden 4.03.76. Wiklund fikk tiden 4.04,60.

Nederlandske Joy Beune ble nummer tre i lørdagens løp. Hun hadde samme tid som Wiklund i mål, men ble slått av Oslo-jenta med fire knappe tusendeler.

Dette er den første verdenscuphelgen for skøyteløperne denne sesongen.

Fredag stemte det ikke helt for Wiklund i OL-byen på årets første distanse, som var 1500 meter. Da ble hun bare nummer 13.

