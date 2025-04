Idrettsleder i Oslo fikk millionerstatning etter å ha blitt sparket

Sommeren 2023 ble en 67 år gammel mann ansatt som daglig leder i et idrettslag i Oslo. Våren 2024 fikk idrettslaget ny styreleder, og kort tid etter ble vedkommende kalt inn til medarbeidersamtale. Sommeren 2024 fikk lederen så sparken, men nå har han blitt tilkjent 1,1 millioner kroner i erstatning av Oslo tingrett. Det skriver LO-advokatene på Facebook.

– Retten tok stilling til saksøktes anførsler og konkluderte med at de konkrete eksemplene på kritikk, verken enkeltvis eller samlet, var av en slik karakter at de underbygger at den daglige lederens arbeidsprestasjoner har ligget markant under det som kunne forventes. Videre mente retten at den konkrete kritikken, i lys av bevisførselen, dels fremsto som uberettiget og dels var knyttet til bagatellmessige forhold, skriver LO-advokatene.

– Etter mitt syn er det en god og grundig dom, som tar opp i seg alle bærende elementer i saken. De forhold som ble påberopt var i all vesentlighet uriktige, og i stor grad knyttet til bagatellmessige forhold, forteller advokat Håkon Angell til Dagsavisen om dommen.

– Sterkt kritikkverdig

Han ønsker ikke å gå ut med hvilket idrettslag det er snakk om, men sier at det er et idrettslag som primært driver med fotball og håndball.

– Jeg tenker at håndteringen av idrettslaget i denne saken har vært sterkt kritikkverdig. Hvis du vurderer å si opp noen på grunn av manglende prestasjoner, er det vesentlig at vedkommende får muligheten til å endre kurs. Vedkommende må få en advarsel om at dersom du ikke skjerper deg så kan du miste jobben, og det har ikke skjedd her. Han har ikke fått noen beskjed om at han har gjort en dårlig jobb eller vært klar over noe av kritikken mot han før han ble innkalt til medarbeidersamtale. Der ble det fremført en masse kritikk, og like etter ble han sagt opp, sier Angell.

Advokaten forteller at hans klient heller ikke etter samtalen fikk tilstrekkelig nok tid til å gjøre endringer, før han ble sagt opp.

– Det er kanskje vanskelig for noen av disse idrettslagene, som ofte er sammensatt av frivillige, å forstå rekkevidden av deres ansvar og konsekvenser for hva de gjør som en seriøs arbeidsgiver. I dette tilfellet forbauset det meg litt i denne saken. Ellers burde de som var ansvarlig for behandlingen av denne saken vite bedre, forteller Angell.

Ingen minnelig løsning

Under saksgangen for tingretten supplerte saksøker begrunnelsen for oppsigelsen.

– Retten viste til at hensynet til reell kontradiksjon og effektiv domstolskontroll tilsier at det er begrenset rom for å supplere grunnlaget for oppsigelsen i ettertid. Retten bemerket likevel at den supplerende begrunnelsen uansett ikke var egnet til å endre rettens vurdering nevneverdig, skriver LO-advokatene.

Angell opplyser at oppsigelsen ikke får videre konsekvenser for hans klient.

– Det er ikke så ofte vi har disse type sakene. Ordinært i arbeidslivet vil slike type saker ende opp med en sluttpakke, men her var det ingen forsøk på å komme til en minnelig løsning. Her gikk arbeidsgiver rett til oppsigelse etter medarbeidersamtalen, avslutter Angell.

