Messi-trener ferdig i Miami – slutter av personlige årsaker

Argentineren slutter av personlige årsaker, opplyser klubben i en pressemelding. Han tok over trenerjobben etter Phil Neville i fjor sommer.

Inter Miami fikk et løft med Martino på sidelinjen og Messi i stallen. I 2023 vant klubben ligacupen for lag i Nord-Amerika, og denne sesongen ble det satt MLS-rekord for antall poeng i grunnserien.

Nylig ble framgangen satt tilbake av Inter Miamis overraskende exit for Atlanta United i første runde av MLS-sluttspillet.

Martino har tidligere trent Messi i Barcelona (2013/14) og som argentinsk landslagssjef (2014-16).

