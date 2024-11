Amorim med klar United-melding: – Dere tror ikke, men det gjør jeg

Portugiseren har hatt stor suksess med Sporting Lisboa og vil oppnå det også på Old Trafford.

– Jeg er litt av en drømmer. Jeg tror på meg selv, men også på denne klubben. Og jeg tror virkelig på spillerne. Jeg vet at dere ikke gjør det, og vi har rom for forbedring, men jeg har tro på spillerne som er her, sa han.

– Jeg vil prøve nye ting. Dere tror ikke det er mulig å lykkes, men det gjør jeg. Vi får se hvem som får rett.

Rommet på Uniteds treningsanlegg var fylt til trengsel.

Endrer stilen

Amorim ble spurt hvor lang tid han trenger for å reparere Manchester United.

– Jeg vil ikke si reparere, men vi har rom for å vokse som lag, blant annet i spilleforståelse. Jeg kommer til å endre måten å spille på midt i sesongen. Vi må også forbedre oss fysisk, og jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta, sa han.

– Dette er den sterkeste ligaen i verden, og vi må forbedre oss mye for å vinne den, men jeg vet at man må vinne kamper i denne klubben, så jeg kommer ikke til å si at jeg trenger mye tid. Vi må vinne kamper for å vinne tid slik at vi kan vinne titler.

Amorim følger i landsmannen José Mourinhos fotspor til Premier League og United.

– Han viste oss at en portugisisk trener kan være best i verden. Han sendte meg en melding og fortalte at det er en stor klubb, men en fin klubb med fine mennesker. Han har rett i det, sa Amorim.

Les også: Amorim i sitt første United-intervju: – Vi må vinne tid

Rett person

– Klubben er større enn jeg forestilte meg. Det er mye å gjøre, men jeg har god hjelp, og jeg føler meg allerede hjemme her.

Amorim understreket at han ikke er en Mourinho-kopi.

– Da han kom til England, hadde han allerede vunnet mesterligaen. Det har ikke jeg. Jeg er en annerledes trener og person. Fotballen er også annerledes nå. Jeg er den rette personen for dette øyeblikket. Jeg er ung, og jeg forstår spillerne. Det vil jeg bruke for å hjelpe dem, sa han.

Les også: Amorim skal tilpasse seg United-troppen: – Kan ikke spille på samme måte