Amorim i sitt første United-intervju: – Vi må vinne tid

– Vi vet at vi trenger tid, men vi må vinne tid. Å vinne tid er å vinne kamper, men det viktigste for meg er identitet, sier Amorim til Uniteds nettsted.

– Det er et stort ansvar. Jeg er veldig beæret over å være her.

Han tar over laget etter Erik ten Hag, som nylig fikk sparken. Ruud van Nistelrooy ledet laget i et par kamper etter det, men fikk ikke fortsette i teamet til Amorim.

– Vi skal jobbe med hvordan vi skal presse, og også små detaljer, sier portugiseren.

Amorim skal framover lede et United-lag som ikke har vært bortskjemte med store titler det siste tiåret. Den trenden ønsker han å snu.

– Manchester United er den største klubben i England. Vi må vise det og vinne igjen.

Hans første oppgave som United-sjef blir mot Ipswich i ligaen neste helg. Deretter venter Bodø/Glimt i europaligaen. 4. desember venter en svært tøff kamp borte mot Martin Ødegaard og Arsenal, mens det elleve dager senere venter et byderby mot Manchester City, også det på bortebane.

Manchester United ligger på en skuffende 13.-plass i Premier League.

