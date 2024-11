Michelsen fortsetter i HamKam: – Føles riktig på alle måter

Det bekrefter HamKam i sine mediekanaler.

– Dette føles riktig på alle måter. Helt siden jeg kom har jeg vært opptatt av å utvikle HamKam som klubb. Hver eneste dag, hver eneste uke, hvert eneste år. Til nå opplever jeg at vi har klart å løfte klubben til et bedre sted samtlige av de tre sesongene jeg har vært her, sier Michelsen.

Dansken tok over som HamKam-trener etter Kjetil Rekdal foran 2022-sesongen.

– Jeg ser virkelig fram til at klubben skal ta nye steg de neste to årene, fortsetter Michelsen.

HamKam spiller etter alle solemerker i Eliteserien også neste sesong. To runder før slutt ligger klubben fire poeng foran Haugesund på kvalifiseringsplass.

– Vi har hatt en veldig fin dialog med Jakob over lang tid og har hele tiden vært klar på at vi ønsker mennesket, treneren og lederen med videre. Det er ikke tilfeldig at klubben totalt sett er på et helt annet sted enn da han tok over, sier styreleder Ronny Pedersen om Michelsens forlengelse.

Kommende lørdag spiller HamKam bortekamp mot Fredrikstad. I siste serierunde venter KFUM på egen hjemmebane.

