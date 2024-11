Kosovo anker Romania-straffen som kan koste Sverige dyrt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder Kosovos fotballforbund i en uttalelse.

Bakgrunnen for straffen er at Kosovo gikk av banen på stillingen 0-0 på overtid i fredagens bortekamp etter at publikum ropte «Serbia, Serbia». Kampen ble ikke ferdigspilt, og Uefa tilkjente onsdag seieren til Romania.

Det gjør at rumenerne får full poengpott i sin gruppe og rangeres som beste gruppevinner i C-divisjonen. Som konsekvens sendes Sverige ett hakk bakover i køen av gruppevinnere som kan få en ekstrasjanse til omspill dersom de ikke greier topp-to-plassering i VM-kvalifiseringen.

Sverige hadde bare åtte lag foran seg, nå er det ni. Landet endte på 16 poeng i sin gruppe og ville vært beste gruppevinner i C-divisjonen dersom det hadde endt 0-0 i Bucuresti. Svenskene vurderer også å klage på Uefas avgjørelse.

Norge er på sjetteplass av lagene som kan få en ekstrasjanse. De fire høyest rangerte gruppevinnerne fra nasjonsligaen som ikke sikrer direkte VM-plass (med gruppeseier) eller omspillsplass (som gruppetoer) får likevel være med i omspillet om de fire siste VM-billettene.

Dette er rangeringen av gruppevinnerne etter onsdagens Uefa-avgjørelse: 1) Spania, 2) Tyskland, 3) Portugal, 4) Frankrike, 5) England, 6) Norge, 7) Wales, 8) Tsjekkia, 9) Romania, 10) Sverige, 11) Nord-Makedonia, 12) Nord-Irland, 13) Moldova, 14) San Marino.

