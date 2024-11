Sverige vurderer protest etter at Romania ble tilkjent 3-0-seier – kan miste ekstrasjanse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det svenske landslagets administrative leder Stefan Pettersson sa etter 6-0-seieren over Aserbajdsjan tirsdag at man ville vurdere protest dersom Romania skulle bli tilkjent seier over Kosovo.

– Vi kommer helt sikkert til å se på hvilke muligheter vi har, sa han ifølge TT.

Avgjørelsen sender Sverige ett hakk bakover i køen av gruppevinnere som kan få en ekstrasjanse til omspill dersom de ikke greier topp-to-plassering i VM-kvalifiseringen.

Sverige hadde bare åtte lag foran seg, nå er det ni.

Kosovo gikk av banen på stillingen 0-0 på overtid i fredagens bortekamp etter at publikum ropte «Serbia, Serbia». Kampen ble ikke ferdigspilt, og Uefa har nå tilkjent Romania seieren. Det gjør at Romania får full poengpott i sin gruppe og rangeres som beste gruppevinner i C-divisjonen.

Sverige endte på 16 poeng i sin gruppe og ville vært beste gruppevinner i C-divisjonen dersom det hadde endt 0-0 i Bucuresti.

Norge er på sjetteplass av lagene som kan få en ekstrasjanse. De fire høyest rangerte gruppevinnerne fra nasjonsligaen som ikke tar direkte omspillsplass (med gruppeseier) eller omspillsplass (som gruppetoer) får likevel være med i omspillet om de fire siste VM-billettene.

Dette er rangeringen av gruppevinnerne etter onsdagens Uefa-avgjørelse: 1) Spania, 2) Tyskland, 3) Portugal, 4) Frankrike, 5) England, 6) Norge, 7) Wales, 8) Tsjekkia, 9) Romania, 10) Sverige, 11) Nord-Makedonia, 12) Nord-Irland, 13) Moldova, 14) San Marino.