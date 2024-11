Tottenham anker Bentancur-straff – vil redusere lengden på suspensjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver The Athletic onsdag.

Avgjørelsen fra Det engelske fotballforbundet (FA) ble kjent mandag. I tillegg til en karantene på sju kamper er Bentancur bøtelagt med 100.000 pund, noe som tilsvarer rett under 1,4 millioner kroner. Bentancur må også gjennom et holdningsprogram før mars neste år.

Formålet med Tottenhams anke skal ifølge The Athletic bare være å få redusert utestengelsen med én kamp. Minstestraffen for å komme med diskriminerende ytringer er seks kamper. Slik har det vært siden det kom nye retningslinjer i 2020.

Tottenham kan i tillegg be om at utestengelsen ikke iverksettes før anken er behandlet. Det gir i så fall håp om at Bentancur kan få med seg lørdagens Premier League-kamp mot Manchester City.

Ifølge både The Athletic og Sky Sports har London-klubben valgt å akseptere selve dommen fra FA.

Forbundet innledet i starten av september en disiplinærsak mot Tottenham-spilleren. Det skjedde etter at Bentancur brukte det som ble betegnet som upassende og fornærmende ord i et TV-intervju.

Regelbruddet ble omtalt som «graverende» fordi Bentancurs uttalelse var knyttet til nasjonalitet, rase og etnisk opphav.

Det var tilbake i juni at uruguayaneren kom med den aktuelle uttalelsen under et TV-intervju i hjemlandet. Programlederen spurte da om det var mulig å få en Tottenham-drakt.

– Sonny sin? Det kunne også ha vært fetteren hans sin, for de ser helt like ut alle sammen, sa Bentancur og viste til sin sørkoreanske lagkamerat.

Veldedighetsorganisasjonen Kick It Out, som kjemper mot diskriminering, opplyste i etterkant til BBC at de hadde mottatt en rekke klager. Bentancur beklaget det han selv mente var en «veldig dårlig spøk».

