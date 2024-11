Thorsnes klar for mer mesterligamoro med VIF: – Håper det løser seg

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Som toppscorer gjennom tidene i Toppserien, og blant de beste norske spissene på kvinnesiden, skulle man tro at det var en kjempefordel å ha med en spiss av Elise Thorsnes’ kaliber når Vålerenga endelig kom seg inn i mesterligaens gruppespill.

– Hehe, det er klart at det å spille i mesterligaen er noe jeg har drømt om og håpet på skulle skje, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få mesterligadebuten min og spille mot de beste i Europa som midtstopper. Det må jeg bare si, men nå er det situasjonen, og da får en bare ta på seg den rollen, forteller Thorsnes til Dagsavisen.

– Målet er fortsatt å ta poeng

Hun og de andre VIF-spillerne har gjennomført den siste treninga før torsdagens returoppgjør mot Bayern München, etter at Bayern vant det første oppgjøret i München ganske komfortabelt forrige uke.

– Det er klart at det er et mye høyere nivå på de lagene vi møter nå, enn det vi er vant til å møte i Toppserien, så vi må bare bruke de kampene her til å lære så mye vi kamp. I disse kampene her blir du straffet knallhardt for feil som du gjør, så du må være ekstra fokusert og nøye i det du gjør, sier Thorsnes som selv ga vekk et straffespark mot Bayern München i forrige kamp.

– Det var en ren nybegynnerfeil fra min side. Akkurat i den situasjonen spiller den ingen rolle om jeg hadde vært spiss eller stopper, sånn skal du ikke gjøre. Jeg skulle rette opp min egen feil, men ble litt vel ivrig, forteller Thorsnes som bruker det som et godt eksempel på hva VIF må lære av i årets utgave.

– Stort sett alle er bedre en oss i mesterligaen, og vårt mål har vært å plukke poeng. Det er fortsatt målet, og det kan vi klare, men da må vi lære av de feilene vi har gjort og de kampene vi har spilt. Dette er første gang vi er med i gruppespillet, og med all den erfaringen vi nå drar med oss, tror jeg vi blir bedre til neste år, sier Thorsnes.

Elise Thorsnes i godt driv på onsdagens trening før torsdagens mesterligaoppgjør hjemme mot Bayern München (Pål Karstensen)

Thorsnes vil være med videre

Som ønsker å være med Vålerenga neste sesong også.

– Jeg er mer enn åpen for å spille mer for Vålerenga, og har fått gode signaler på at klubben også ønsker å ha meg med videre. Vi er i en god dialog, så forhåpentligvis blir det å signere en ny kontrakt en formalitet. Jeg håper det løser seg innen kort tid, forteller Thorsnes.

Det håper også Vålerenga-trener Nils Lexerød.

– Vi ønsker definitivt å ha Elise med videre, og jeg håper også vi raskt kommer til enighet om ny kontrakt, slik at vi med sikkerhet kan si at Elise også er med oss i 2025. Det tror jeg vi kommer til enighet om ganske snart, forteller Lexerød som skryter av Thorsnes opptreden som stopper på Europas øverste nivå.

– Nå har Elise spilt stopper for oss nesten halvannen sesong, så det er en rolle hun etter hvert kjenner godt til. Og da er det for henne som for resten av troppen, at både hun og de andre spillerne her kjenner på det at det å spille i mesterligaen krever enda mer av deg som spiller, sier Lexerød.

Vålerenga-trener Nils Lexerød håper å ha med Elise Thorsnes videre. Her fra onsdagens trening før mesterliga-oppgjøret mot Bayern München (Pål Karstensen)

Gode læringspunkter

Før gruppespillet ønsket VIF-treneren seg et oppgjør med nettopp Alexander Strauss og Bayern, som Lexerød kjenner godt til i tiden som landslagssjef da Strauss tok over som J19-trener etter Lexerød.

– Grunnen til at jeg ønsket nettopp Bayern er at det er to gode kolleger som trener dem som kommer hit med ett av Europas beste lag, bestående av noen av verdens beste spillere. Samtidig har jeg en følelse av at det er mulig for oss å gjøre kampen jevn over en større periode enn forrige gang. Får vi til det kan vi få den muligheten vi trenger til å avgjøre kampen, hvis vi utnytter den sjansen, sier Lexerød.

Han mener tid og rom er den to tingene de kan ta med seg fra de kampene de har spilt til nå.

– I forsvarsspillet må vi være mye mer kompakte. Vi må klare å stenge mange rom samtidig, ha kortere avstander i laget og forflytte oss hurtigere. I angrep får vi mindre tilgang på rom. Det å vende spillerne til å ha mindre tid, behandle ballen i trangere rom, og spille mer i forkant av situasjonen er nøkkelpunkter vi må ta lærdom av. Hvis du ikke har planlagt hvordan du skal spille den neste situasjonen, har motstanderen tatt ballen fra deg, avslutter Lexerød.

Vålerengas oppgjør mot Bayern München starter klokken 18.45 på Intility torsdag kveld.

