Reiten-assist da Chelsea sikret kvartfinaleplass i mesterligaen

Også Real Madrid er kvartfinaleklar etter å ha slått Twente 3-2 i samme gruppe tidligere onsdag. De to siste rundene handler bare om hvem som blir gruppevinner og hvem som ender sist.

Chelsea stilte reservepreget i bortekampen mot Celtic sist og måtte vende 0-1 til seier 2-1. Onsdag var blåtrøyene stjernespekket i egen storstue, og de tok ledelsen før det var spilt to minutter.

Lucy Bronze scoret med et flott volleyskudd på hjørnespark fra Catarina Macario. Det var hennes første mesterligamål for Chelsea. Tidligere har Bronze scoret for Lyon, Manchester City og Barcelona.

Nydelig innlegg

Chelsea ville være kvartfinaleklar også med uavgjort, men aktet ikke å avgi poeng på eget gress. I det 25. minutt ble ledelsen doblet etter et nytt hjørnespark. Serven ble klarert ut igjen til Reiten, som slo et perfekt innlegg Wieke Kaptein bare trengte å sette hodet på.

Hjemmelaget hadde full kontroll og jaktet flere mål, men lyktes ikke mot et gjestelag som forsvarte seg innbitt. Tidlig i 2. omgang ble Reitens avslutning reddet på strek.

Etter hvert byttet trener Sonia Bompastor ut flere av stjernene med tanke på søndagens utsatte superligakamp mot Manchester United.

Reiten fikk avløsning i det 70. minutt, da hun ble byttet ut med Ève Périsset. Sistnevnte fastsatte resultatet i femte overtidsminutt.

Real Madrid-seier

Tidligere onsdag vant Real Madrid 3-2 over Twente i Enschede med mål av Linda Caicedo, Signe Bruun og innbytter Alba Redondo.

Chelsea har etter onsdagens kamper 12 poeng, Real Madrid 9, Twente 3 (og to tap mot Real), Celtic 0.

