Klæbo om Johaug-comebacket: – Glad hun ikke stiller i herreklassen

Johaug annonserte for en tid tilbake det som har vært en ventet retur til langrennssporet. 36-åringen satser mot VM på hjemmebane i Trondheim kommende vinter, der særlig femmila blir et utpekt mål.

Mandag møtte Klæbo norske medier til digitalt pressetreff. Han er for tiden på treningssamling i USA.

På spørsmål fra NTB om hvordan han ser på at en av tidenes mest suksessrike norske langrennsløpere gjør comeback, lød svaret:

– Først og fremst tenker jeg at jeg er glad for at hun ikke skal konkurrere i herreklassen. For det å konkurrere mot henne på femmila tror jeg hadde blitt hardt.

– Og så tror jeg at comebacket er kjempebra for interessen. Therese er en kjempeprofil. Vi vet alle hva hun kan levere i skiløypa, la trønderen til.

Åtte skirenn før VM

Klæbo er nysgjerrig på hva Johaug, som returnerer til toppidretten etter barnefødsel, kan klare å prestere.

– Det blir spennende å se hva hun kan få til. Jeg gleder meg til å se, smiler Klæbo.

Nylig røpet Johaug i et intervju at hun har planlagt å gå åtte skirenn i opptakten til VM i Trondheim. Kun fire av dem er i verdenscupen.

Det betyr at langrennsstjernen trolig ikke blir å se i en internasjonal konkurranse mellom jul og VM-starten i februar. Alle de fire rennene hun tenker å gå i verdenscupen er i inneværende års to siste måneder.

– Det blir spennende å se hva hun stiller opp i før VM, og at hun har tenkt til å gå fort, det er det vel ingen som helst tvil om, sier Klæbo.

Beitostølen først

Med til historien hører det at Johaug må levere i verdenscupen i forkant for å kvalifisere seg til distanseløpene i Granåsen-VM.

Første mulighet til å se 36-åringen i aksjon med langrennsski på beina blir under den tradisjonsrike nasjonale åpningen på Beitostølen i slutten av november.

Der skal etter planen også Klæbo teste formen.