Lyn forlenger med toppscoreren: – En klubb som betyr mye for meg

Lyn avsluttet sesongen med 1-1 borte mot Kolbotn på Grorud i helga, og endte med det på en sjetteplass i årets Toppserie. Den plasseringen kunne fint blitt bedre om det ikke var for en skade som gjorde at toppscorer Jenny Røsholm Olsen bare fikk med seg elleve kamper denne sesongen. Da hadde hun allerede rukket å score seks mål, som gjorde at hun ble mestscorende for Lyn i Toppserien i år.

Tirsdag kveld skriver Lyn i en pressemelding at Jenny Røsholm Olsen har skrevet under på en ny toårskontrakt. 24-åringen går derfor inn i hennes ellevte sesong som Lyn-spiller i 2025, der hun er mestscorende i klubbens historie med sine 53 mål på 140 kamper.

– Jeg er veldig glad for å ha signert en ny kontrakt med Lyn. Det er en klubb og spillergruppe som betyr mye for meg og som jeg føler meg veldig trygg i, sier Røsholm Olsen til lyndamer.no og fortsetter:

– Det er en klubb som er i utvikling på mange områder og jeg har stor tro på at Lyn som klubb kan ta enda flere steg nå de neste sesongene og det har jeg lyst til å være en del av.

Sportssjef Rohail Awan er naturlig nok veldig glad for å ha med seg toppscoreren videre.

– Denne re-signeringen sender et tydelig signal ovenfor ambisjonene klubben har. Vi er utrolig glad for at Jenny blir å se i Lyn-drakten fremover. Hun kommer til å være sentral i vår satsning. Vi ser frem til å jobbe videre med Jenny, og er sikre på at hun vil spille en nøkkelrolle i å løfte laget til nye høyder, sier Awan til lyndamer.no.

