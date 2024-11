Uklart rundt Nadal-deltakelse i Davis Cup: – Er her for å hjelpe laget

Spania skal denne uken spille sluttspill i Davis Cup på hjemmebane i Malaga. Det blir Nadals avskjed med sporten etter to tiår som superstjerne.

Men han har de siste årene slitt mye med skader, og det skaper usikkerhet rundt hvor mye han kan spille i Malaga. Nadal fikk på pressetreffet mandag spørsmål om hvor mange kamper han vil bidra i under turneringen.

– Det må du spørre kapteinen om, sa Nadal og nikket bort på Ferrer, men heller ikke han hadde et klart svar.

– Jeg vet ikke ennå. Jeg har ikke bestemt meg for hvem som skal spille, sa Ferrer.

Nadal har ikke spilt en offisiell kamp siden OL tidlig i august. Der tapte han for Novak Djokovic i 2. runde.

Selv om Nadal denne uken tar farvel med profftennis, er hans fokus på å hjelpe laget til seier.

– Jeg er ikke her for å pensjonere meg. Jeg er her for å hjelpe laget. Det er min siste uke i konkurranse, og det viktigste er at laget vinner. Følelsene vil komme etter det, sa Nadal – og la til:

– Jeg nyter denne uken. Jeg har ikke lagt så mye fokus på at jeg skal legge opp.

Spania møter Nederland i kvartfinalen tirsdag.

