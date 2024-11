Åpenhjertig Emil Iversen innrømmer dumme vektvalg: – Alt ble bare verre

Iversen åpner opp om flere ukjente sider av og episoder i karrieren i Adresseavisens nye skipodkast «Afterski». Den ble lansert mandag.

I podkastsamtalen med Adressa-journalist Johannes Strand forteller Iversen blant annet om vektgrepet han tok inn mot OL-sesongen 2021/22. Med seg inn i den hadde han et ferskt VM-gull.

Gullet i Seefeld gjorde ifølge Iversen at han kom tregt i gang med vårtreningen. Samtidig tok han flere klare valg for å være best mulig forberedt til Beijing-OL påfølgende vinter. De handlet blant annet om vektnedgang.

Det fikk han svi for. Etter en lovende sesongstart på Beitostølen ble resultatene raskt dårligere. Sykdom og et svakt Tour de Ski fulgte. Likevel var han tatt ut til Beijing-OL, men Iversen kom aldri på pluss-siden. OL endte derfor med at han ikke fikk gå de rennene han ønsket, men det ble likevel et sølv på stafetten.

– Det var nok en blanding av at helsa begynte å skorte litt, at jeg pushet kroppen for hardt, og at jeg ville gå ned litt i vekt, sier trønderen til Adressa om hvorfor ting ikke fungerte optimalt.

Tok dårlige valg

Tankegangen rundt vektgrepet utdyper han slik:

– Det (vekt) er ikke noe jeg har tenkt mye på tidligere, men da vi skulle opp på det som føltes som 5000 meter i Beijing med tøffe løyper, følte jeg at «nå skal jeg ta av to kilo», sier Iversen.

Resultatet ble det stikk motsatte av det han ønsket.

– Jeg var tynn som faen, men følte vel at ingenting ble bedre av det. Alt ble bare verre. Jeg ble litt dårligere på distanse og sinnssykt mye dårligere på sprint. Jeg mistet den energien jeg var vant til å ha når jeg konkurrerte, forteller langrennsstjernen åpenhjertig.

Han er like åpen om at vektreduksjonen ble gjort basert på ukloke valg.

– Jeg gjorde det på en veldig dum måte. Jeg drakk mye vann på trening og liksom … Snakker du med Trond (Nystad, personlig trener) om dette nå, rister han bare på hodet. Det gjør jeg litt selv også. Nå har vi også fått litt mer fokus på ernæring. Nå er det en trend at man spiser mye mens man trener. Det å bare drikke vann på en fem timers tur er galskap. Det var litt sånne dumme valg jeg tok, sier Iversen i podkasten.

33-åringen sier det ble «altfor lite næring og litt for mye trening».

– Aldri igjen

Langrennsveteranen er tydelig på at vektnedgangen ikke forklarer all motgangen han møtte på i 2021/22-sesongen, men sier samtidig at han lærte mye av feilene som ble begått.

– Det ble litt sånn «aldri igjen». Jeg skal ikke være så lett. Det fungerte ikke for min del. Jeg har jo alltid vært «feit-Ivers», og kroppen min har hatt tilgang på kalorier hele livet. For noen går det bra, men for meg ble det en for stor endring, sier trønderen.

33-åringen mistet landslagsplassen etter svake resultater i 2022/23-sesongen. Siden den gang har han satset privat. Nå peker pilene rett vei igjen. Forrige sesong vant han Skandinavisk Cup, hvilket gir friplass i verdenscupen i innledningen av den kommende sesongen. Den kan bli gull verdt i jakten på plass i den norske troppen under VM i Granåsen.

Iversen har for øvrig fire VM-gull på merittlista. To av dem kom på lagsprint og stafett under verdensmesterskapet i Seefeld i 2019. To år senere ble det en ny gulldobbel i Oberstdorf – på stafett og den nevnte femmila.

Femmilsgullet fikk han som mange vil huske etter at Johannes Høsflot Klæbo ble diskvalifisert på kontroversielt vis.

